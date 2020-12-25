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Isparta’nın 2020 yılı trafik bilançosu: 1447 yaralı, 12 ölü Kentte yaralamalı trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 21 azaldı Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan: “2’si direksiyon başında kalp krizi olmak üzere 12 kişiyi kazalarda kaybettik”

İHA

Isparta’nın 2020 yılı trafik bilançosu: 1447 yaralı, 12 ölü Kentte yaralamalı trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 21 azaldı Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan: “2’si direksiyon başında kalp krizi olmak üzere 12 kişiyi kazalarda kaybettik”

Isparta’da 2019 yılında bin 277 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu rakam 2020’de yüzde 21 azalarak, 885’e düştü. Bu yıl il genelinde meydana gelen trafik kazalarında bin 447 kişi yaralandı, 12 kişi ise hayatını kaybetti.
Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, kentin 2020 yılı trafik bilançosu hakkında açıklamalarda bulundu. Kent merkezinde tescilli araç sayısının 2019 yılında 121 bin iken 2020’de 8 bin 150 artışla 129 bin 150’ye çıktığını belirten Özkan, “Birinci sırada 4 bin araçla otomobil yer alıyor. 2 bin aracın da motosiklet ve elektrikli bisiklet şeklinde kaydı yapılmıştır” dedi.

“1447 yaralı, 12 ölü”
Özkan, 2019 yılında ilde bin 277 yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini, bu rakamın 2020’de 885’e düştüğünü belirtti. Bir önceki yıla göre yaralamalı trafik kazalarında yüzde 21 azalma yaşandığına değinen Özkan, “Yaralı sayımız 2019 yılında bin 994 iken bu sayı 2020’de bin 447 yaralı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıla göre bu yıl 549 vatandaşımız kazalarda daha az yaralandı. Trafiğe katılan araçlardaki yüzde 7 artışa rağmen kaza ve yaralı sayısındaki azalış denetimler ile vatandaşımızın küçümseyemeyeceğimiz şekilde kurallara uyma noktasındaki hassasiyeti sebebiyle azaldığını görüyoruz. İl merkezimizde geçen yıl 2 ölümlü trafik kazamız vardı, 2020 yılında da yine 2 ölümlü kazamız var. Hem şehirlerarası hem de ilçelerimizdeki yollarımızda toplam 12 ölümlü trafik kazamız meydana geldi. 2 kazamız sürücülerimizin direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu yaşandı. Alınan tedbirler sonucunda sürücülerimizin çok daha dikkatli ve duyarlı olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

“Motosiklet denetimleri arttırıldı”
Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşların huzurlu bir şekilde gidecekleri yerlere ulaşımını sağlamak üzere denetimlere ağırlıklı olarak devam ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “2019 yılında 288 modifiyeli araca idari yaptırım uygulanırken, bu rakam 2020’de yüzde 89 artışla 544 olarak kayıtlara geçti. 2019’da 2 bin 6 motosiklet ve motorlu bisiklete idari yaptırım uygulamışken, 2020 yılında bu sayı 5 bin 128’e çıkmıştır. Motosiklet denetimlerinin artırılması motosiklet kaynaklı kaza sayılarında düşüşü sağlamıştır. Bu da trafik güvenliği açısından olumlu bir gelişmedir."

“1683 alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu”
Trafik kazasına neden olan diğer bir hususun ise alkollü araç kullanmak olduğunu ifade eden Özkan, "2020 yılında 56 bin 465 sürücü alkol konusunda kontrolden geçirilmiş, bin 683 sürücünün alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmuştur. 2019 yılında 46 bin 929 araca radarla hız ihlali yaptığı gerekçesiyle idari işlem yapılmışken, 2020’de bu sayı yüzde 11 artışla 51 bin 987’ye çıktı. Maalesef kazalarımızın en büyük nedenlerinden biri hız olduğu halde bunca denetimlerimize rağmen halen sürücülerimize hız kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari işlem yapmaya devam ediyoruz. Sürücülerimiz tüm kurallara uymaları gerektiği gibi hız kuralına da uymalıdırlar.
Kırmızı ışıkta gerek araç sürücüleri gerekse yayalar üzerinde yapılan denetimlerde de 2 bin 337 sürücü ve yayaya idari yaptırım uygulanmıştır" dedi.

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