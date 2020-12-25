Eğirdir Kaymakamlığı çalışanları Covid-19 testinden geçti

Eğirdir Kaymakamlığında bulunan adliye, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, tapu ve kadastro müdürlüğü, milli emlak şefliği, icra dairesi, köylere hizmet götürme birliği, nüfus müdürlüğü ve çay ocağı çalışanlarına yönelik kontrol amaçlı Covid19 PCR testi yapıldı.

Eğirdir Hükümet Konağı meydanında özel kıyafetli sağlık personeli tarafından, COVİD 19 tedbirleri kapsamında tüm birimlerde memur ve çalışan personellerden kontrol amaçlı PCR sürüntü testi alınırken testlerin aynı gün içinde sonuçlanacağı bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, “Bugün ilçe kaymakamlığımızda korona tedbirleri kapsamında tarama testleri yapılıyor. Kaymakamlıkta çalışan bütün personellerimizin testleri yapıldı. Ben bu anlamda sağlık çalışanlarımıza göstermiş oldukları yoğun çabalardan dolayı göstermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah kaymakamlığımızda da pozitif sayımız olmayacak diye temenni ediyorum” dedi.

Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri filyasyon ekipleri yaklaşık 80 kişiye Covid19 PCR testi yapıldığını bildirdi.

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