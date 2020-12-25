Ispartalı haltercilerden Türkiye dereceleri

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Türkiye Belediyelerarası 2. Naim Süleymanoğlu, Halter Şampiyonası Online olarak gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin sporcuları Hasan Eren Akbulut ve Fatma Gül Çevik, yarışmada boy gösterdiler. Hasan Eren Akbulut, 67 kilo sıkletinde yarışırken 95 koparma ve 115 silkme yaparak toplamda 210 kilo ile Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca başarılı haltercilerden Fatma Gül Çevik, 85 koparma ve 100 silkme ile Türkiye Şampiyonu oldu.

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