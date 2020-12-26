Isparta Belediyesi’nden 3 bin 800 metrekare alanda yeni otopark Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Otopark hac ve umre uğurlama ve karşılamaları ile cenaze namazları için kullanılacak”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen beraberinde meclis üyeleriyle birlikte yeni Müftülük binası ve cami önüne 3 bin 800 metrekare alanda başlatılan yeraltı otopark yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan otoparkın müftülük hizmetlerinde, hac ve umre uğurlama ve karşılamaları ile cenaze namazları için kullanılacağını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ayrıca bölgede yapılaşmanın da hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Yeni müftülük binası ile camide yapılacak ibadetler için otoparkın önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Bu otopark yapımı çok uzun yıllar buradaki yoğunluğu kaldıracak bir çalışma. Belediye olarak müftülüğümüze ve burada hizmet alacak tüm vatandaşlarımıza, mahalleye hediye olarak bu otopark yatırımını yapıyoruz” dedi.

Cenaze namazlarının da müftülük yanındaki camide kılınacak olmasıyla birlikte şehirdeki trafik yoğunluğunun da azaltılmış olacağını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Otoparkı firma 4 ay içerisinde bize teslim edecek. 15 gün önce yer teslimi yapıldı ve müteahhit çalışmalarına başladı” şeklinde konuştu.

Otopark ihale bedelinin KDV dahil 5 milyon 89 bin lira olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, ”Buranın betonunu biz veriyoruz, beton hariç. Yaklaşık 6,57 milyon lira gibi bir maliyetle bu otopark tamamlanmış olacak” görüşlerinde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye yatırımlarını inceleme gezisine katılan tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, “Meclis üyelerimize katıldığı için teşekkür ediyorum. Bu hizmetler meclis üyelerimizin vermiş olduğu evet oylarıyla yapılan çalışmalardır. Meclis üyelerimiz bu çalışmaların projelerine, yapımına onay verdi. Bunlardan sonra da meclis üyelerimizin neler yapıldığını görmeleri açısından bu incelemeler gerekliydi. Meclis üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Mahallelerine yapılan yatırımlardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Sermet Mahallesi Muhtarı Bekir Küçüktütüncü de, “Mahallemizde otopark yapımı başladı. Yeraltına otopark yapılacak, üzeri ise alan olarak düzenlenecek. Cenaze namazları artık burada olacak. Yine hac ve umre uğurlama ve karşılamaları buradan yapılacak. Sayın Belediye Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum, bizlere kapısı her daim açık. Taleplerimizi anında yerine getiriyor” dedi.

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