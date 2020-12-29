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Isparta Belediyesi 2021’i yatırım yılı ilan etti Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Ocak’ta 16 semt sahası ve farklı mahallelerdeki 13 yatırımın ihalesine çıkıyoruz”

İHA

Isparta Belediyesi 2021’i yatırım yılı ilan etti Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Ocak’ta 16 semt sahası ve farklı mahallelerdeki 13 yatırımın ihalesine çıkıyoruz”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2020 yılının tamamlanması nedeniyle mahalle muhtarlarıyla buluşarak, değerlendirmelerde bulundu. Pandemiye rağmen 2020’de belediyecilik hizmetlerini aksatmadıklarına değinen Başdeğirmen, “2021 yılı üst seviyede çalışma yılımız olacak. Ocak ayında 16 semt sahası ve ardından 13 büyük yatırımın ihaleleri var” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2020 yılının değerlendirmesi ile 2021’in hedeflerini değerlendirmek üzere merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu. Halı Sarayı Düğün salonunda pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Başdeğirmen, 2020 yılında yaptıkları hizmetleri anlatarak, yeni yılın projelerinden bahsetti. Mahalle muhtarları da Başdeğirmen’e kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Belediyemiz pandemide mahallelere gerekli desteğini verdi”
Toplantıda ilk olarak söz alan Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, 2020 yılının pandemi salgını sürecinden dolayı vatandaşlar adına sıkıntılı bir şekilde geçtiğini söyledi. Pandemiye rağmen belediye hizmetlerinde bir yavaşlık ve aksaklık yaşanmadığına değinen Büyükleblebi, “O yüzden muhtarlar olarak çok çok sıkılmadık. Belediyemiz pandemi sürecinde mahallelere gerekli desteğini verdi. Muhtarlar olarak vatandaşlarımız huzurunda rahatlık ettik. Pandemiyle mücadelede belediyemizin tedarik ettiği maskeleri ev ev gezerek dağıttık. Kısıtlamaların olmadığı dönemde çocuk parklarımız belediyemiz tarafından sürekli dezenfekte edildi. Sokaklarımız da devamlı dezenfekte edildi. Pandemiden dolayı iş kaybı yaşayan vatandaşlarımızı tespit ettik ve belediyemizin desteğiyle koli dağıtımları yapıldı. Akdeniz Muhtarlar Federasyonu yetkililerini şehrimizde ağırladık. Kendileri bize çok temiz bir şehre sahip olduğumuzu deklare etti. Bu durumdan çok mutlu olduk” dedi.

“38 çocuk parkı yenileniyor, 4 yeni park yapılıyor”
Kentteki çocuk parklarının eski olduğunu ifade eden Büyükleblebi, “2025 yıldır değişmeyen oyuncakları vardı. Başkanımıza bu durumu ilettik. Şuanda 38 çocuk parkımızın yenileme işlemleri yapılıyor. Ayrıca 4 yeni çocuk oyun parkı yapılıyor. Bizim elimizde araç gereç yok. Biz aracı durumundayız. Biz cevap alamadığımızda geçmiş dönemlerde şevkimiz kırılıyordu. Ancak bu dönemde başkanımız her talebimizle ilgileniyor” diye konuştu.

“Belediye ile vatandaş arasındaki en önemli köprü muhtarlarımız”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de 2020 yılının pandemiden dolayı biraz sıkıntılı geçtiğini belirtti. 2021 yılı için iyi dileklerini sunan Başdeğirmen, “31 Mart 2019 tarihinde seçilmemizden sonra muhtarlarımızla birlikte 21 aydır görev yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz görev içerisinde tüm mahallelerimizde herhangi bir çok sıkıntı ve zorluk yaşayan vatandaşımızla karşılaşmadık. Geçici sıkıntılar yaşayanlar oldu ve onların da sorunları anında çözüldü. Burada muhtarlarımızın büyük gayreti var. Belediye ile vatandaş arasındaki en önemli köprü muhtarlarımızdır. Seçilme ve görevi alma amacımız bölgemizdeki vatandaşlarımızın huzurlu, mutlu ve sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Eğer ki belediye başkanının yüzü gülecekse muhtarlar sayesindedir, muhtarın yüzü gülecekse belediye başkanının sayesindedir. Bunlar bir ekip işidir. Biz ekip olarak çalışabilmeye devam edersek ve istişarede bulunursak sorunları daha az yaşarız” dedi.

“16 semt sahası ve 13 büyük yatırımın ihalesi var”
Görev süresinde üçüncü yıla girdiklerinin altını çizen Başkan Başdeğirmen, yeni yılda geçmiş yıllardaki hizmetlerin daha fazlasını yapmak istediklerini kaydetti. Başdeğirmen, “Dileğimiz 2020 yılında yaşadığımız zorlukların 2021’de yaşanmaması ve sağlıklı şekilde işlerimize geri dönmemiz. 2021 yılı üst seviyede çalışma yılımız olacak. Ocak ayında 16 semt sahası ve 13 büyük yatırımın ihaleleri var. Allah felaketlerden bizi korusun. İnşallah hesaplarımıza şaşırmayız” dedi.

“Depremle ilgili çalışmalarımızı paylaşacağız”
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Başkan Şükrü Başdeğirmen, bu konuda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Isparta’da deprem bölgesi. Ülkemiz her zaman bu tür olaylara hazırlıklı olmalı. Bize de bu tür konularda görevler düşüyor. Bunlarla alakalı hazırlıklarımız var. Afetlerle ilgili çalışmalarımızı ilerleyen süreçte daha kapsamlı paylaşacağız. İtfaiye ve diğer durumlarla ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Allah korusun bir deprem olduğu zaman neler yapılacağı konusuna çok iyi hazırlandık. Bunları paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
Toplantının sonunda Turan Mahallesi Muhtarı Ali Büyüksilleli, mahallesine hizmetlerinden dolayı Başkan Başdeğirmen'e bir plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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