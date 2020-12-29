ITSO’dan 112 acil çağrı merkezi ve vefa destek ekibine teşekkür

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, pandemi sürecinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 112 acil çağrı merkezleri de yoğun bir şekilde hizmet veriyor. Bu kapsamda Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Şahlan ile birlikte pandemi sürecinde büyük özveriyle çalışan 112 acil çağrı merkezi ve vefa sosyal destek ekibi çalışanlarını ziyaret etti. Tutar, Vali Yardımcısı Haluk Şimşek, AFAD Müdürü Ethem Kılıçarslan, Vefa Sosyal Destek Müdürü Figen Beşik ile 112 acil çağrı merkezi personelleri ile vefa sosyal destek ekibi çalışanlarına salgın sürecinde gösterdikleri özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, hediyelerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.