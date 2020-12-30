Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, evinde Çarşambaspor’la 11 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Metin Ateş xx, Orhan Timurtaş xx, Recep İlker Kor xx
Isparta 32 Spor: Gökhan xx, Semih xx, Emir Serdar Ümit Deniz xx, Efşan xx, Kadir xx, Nurettin xx (Emre Yüksektepe dk. 89 ?), Mustafa Diler xx, Emre Fırtına xxx, Bekir Karadeniz xx (Mustafa Acar dk. 77 x), Kaan Gültekin xx (Volkan Serim dk. 69 x), Semih Üstün xx (Arif Birşen dk. 90 ?)
Çarşambaspor: Kadir xx, Oğuzhan x (Muhammed dk. 64 x), Metehan x (Selahattin dk. 76 x), Serhan xxx, Kemal Sabri xx (Metin Karahan dk. 90 ?), Veysel xx, Kadir xx, Abdülkadir xx, Murat Kürüm x (Tugay dk. 64 x), Erhan xx, Muhammed Mustafa Doğan xx
Goller: Nurettin Çakır (dk. 45) (Isparta 32 Spor), Serhan (dk. 90) (Çarşambaspor)
Sarı kartlar: Emre Fırtına (Isparta 32 Spor), Oğuzhan, Kemal Sabri, Erhan (Çarşambaspor)
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