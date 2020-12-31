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Isparta Belediyesi gençler için ‘Lisezone’ dergisi çıkardı İçeriğinde eğitim, kültür ve bilimsel konuların yer aldığı dergi ücretsiz dağıtılacak

İHA

Isparta Belediyesi gençler için ‘Lisezone’ dergisi çıkardı İçeriğinde eğitim, kültür ve bilimsel konuların yer aldığı dergi ücretsiz dağıtılacak

Isparta Belediyesi ‘Liselilerin Dergisi’ sloganıyla hazırladığı ve belirli periyotlarla öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sunmak, sınav kaygısını azaltmak başta olmak üzere eğitim, kültür ve bilimsel çok sayıda içeriğiyle önemli katkı sağlayacak olan Lisezone Dergisini gençlerle buluştu.
Özellikle son sınıf olmak üzere lise öğrencilerine yönelik hazırlanan Lisezone Dergisi, gençlere sunduğu içerikle önemli katkılar sunacak. Derginin temini Isparta Belediyesinin girişinde bulunan danışmadan ve Kaymakkapı Meydanında kurulan HES Destek Noktasından ücretsiz olarak temin edilebilecek.
Gençliğe yönelik önemli adımlar attıklarını ve bu adımların en önemlilerinden birisinin de eğitim yönünde olduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediyenin eğitim kurslarıyla gençlerin LGS ve YKS’ye hazırlandığını hatırlattı.
Pandemi sürecinden dolayı eğitimlere online olarak devam edildiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yine gençlerin başarılarına yardımcı olmak amacıyla Lisezone Dergisinin çıkarılarak ücretsiz dağıtıldığını aktardı.
Başkan Başdeğirmen, gençlerin eğitim hayatında başarılı olmalarını, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda hazırladıkları projelerle kaliteli vakit geçirmelerini hedeflediklerini kaydetti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençlere seslenerek şunları söyledi: “Hep beraber Isparta’yız, fikrini söyle şehrine yön ver” diyerek çıktığımız yolda ‘Geleceğin şehri Isparta’ için ortak akılla şehrimizi yönetmek için siz genç beyinlerimizin her zaman fikir, öneri ve projelerine önem veriyoruz. Ve bu sayede sizlerle şehrimizin gelişeceğine, şehrimizin değişeceğine inanıyoruz. İşte bizlerde bu noktada sizlere yardımcı olmak amacıyla Lisezone Dergisi ile öğrenme ihtiyacınızı karşılama yolunda önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Bu dergi sadece ders notlarınıza katkı sunmayacak, ümitsiz olmamanızı, doğruluk ve dürüstlüğü kendinize ilke edindiğiniz takdirde başarıya ulaşacağınızı kısacası başarının sizin elinizde olduğunu hatırlatmaktadır. Sevgili gençler; Şunu aklınızdan hiç çıkarmayın hiçbir başarı tesadüf değildir ve insanlar kendi başarılarının mimarıdır. Israr ederek, sabrederek ve çok çalışarak bunları elde edebiliyoruz. Ümitsiz olmayın başarı sizin elinizde, bu başarı yolunda bizler de sizlerin yanındayız”

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