AK Parti Milletvekili Özel: “Eğirdir Gölü’nün çığlığına herkes şahit oluyor” “Eğirdir Gölü’nü siyasete malzeme yapmak yanlış, gölü hepimiz kirletmişiz” “Sulamada kapalı sisteme geçersek göle daha faydalı oluruz”

AK Parti Milletvekili Recep Özel, kirlilik ve su kaybı yaşayan Eğirdir Gölü’nün çığlığına herkesin şahit olduğunu belirterek, ortak akılla göl için çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Gölden daha az su alınması için kapalı sulama sistemine geçilmesinin önemli olduğuna değinen Özel, “Eğirdir Gölü’nün gerçekten de korunması gayreti içerisinde olacağız” dedi.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Gölü’nde yaşanan kirliliği ve su kaybını incelemek üzere ilçeye geldi. Gölde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Özel, göl için bir şeyler yapılması gerektiğinin herkes tarafından dile getirildiğini belirterek, “Gölün çığlığına herkes şahit oluyor. Bu duruma duyarsız kalmamız tabi ki mümkün değil. Ama bunu siyasete malzeme olarak kullanmak da çok yanlış. Gölü, yaşayan hepimiz kirletmişiz. Hepimiz bu hale getirmişiz. Hepimiz sorumluyuz. Bunun çözümü ortak akılla olur” dedi.



“Eğirdir Gölü gözbebeğimiz lafı lafta kalmamalı”

Eğirdir Gölü’nde yaşanan sorunun çözümü noktasında yapılması gerekenler için lokomotif görevine hazır olduklarını ifade eden Özel, “Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Eğirdir Gölü hep gözbebeğimiz diyoruz. Bu lafta kalmamalı. Eğirdir Gölü gözbebeğimiz ise buranın kurtulması, yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere bırakılması için biz bakanlıklar nezdinde gerekirse Cumhurbaşkanımızın nezdinde, gölümüz için alınabilecek önlemleri, çözümleri bulma noktasında her türlü çalışmaların içerisinde bizzat oluruz” dedi.



“Gölün dip temizliği kirlilik açısından bir nebze faydalı olacak”

Yaklaşık bir ay önce Devle Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü tarafından gölün dip çamurunun temizlenmesi noktasında bir çalışma başlatıldığına değinen milletvekili Özel, bu çalışmanın Senirkent, Büyükkabaca bölgesinde gerçekleştirildiğini söyledi. Yakın zamanda Gelendost ilçesinde de bu çalışmanın devam edeceğini kaydeden Özel, yapılan işlemin çay ve derelerden gelen pisliklerin temizlenmesine bir nebze fayda sağlayacağını kaydetti. Özel, “Ben bu işin bilimsel yanını hiç bilmem. Göle zarar vermeden, gölün doğasını bozmadan çözümleri bulmamız lazım. Şimdi herkes bu dip temizleme çalışmasını çok yanlış anlama noktasına geldi. Gölün her tarafının dibini temizleneceği gibi anlaşıldı. Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün görüşü var. Diyorlar ki, “Gölün dibini temizlediğimiz zaman doğal dengesini bozma ihtimalimiz olabilir. Göl alttan da besleniyor. O gözleri kapatma ihtimalimiz de olabilir. DSİ’nin yapmış olduğu bu çalışma gerçekten de temizlik açısından yeterli olacak mı olmayacak mı? Bittikten sonra tarafları tekrar toplayıp, tarafların görüşlerini alarak Eğirdir Gölü’nün gerçekten de korunması gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.



“Kapalı sulama sistemine geçilmeli”

Göl ile ilgili diğer bir çözüm noktasının Aksu’dan gelen çayın su miktarının arttırılması olduğuna değinen Recep Özel, “Herhalde buraya yüzde 3040’ı geliyor. Bunun miktarı biraz arttırılabilir. Çünkü buradan çok fazla sulama suyu kullanılıyor, Isparta’nın içme suyu için kullanılıyor. Atabey ve Senirkent’te kapalı sistem çalışması başlıyor. Gelendost ve Yalvaç tarafındaki sulamalarımızı da kapalı sisteme bir an önce geçirtebilirsek, gölden ne kadar su alımını azaltabilirsek, göle o kadar faydalı olabiliriz” dedi.



“Özel hükümler belki revize edilebilir”

Milletvekili Özel, bu sene yağışların az olduğunu ve kuraklık yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Benim ‘Gölün su kodunun daha fazla düşmemesi için bu yıl göl ne kadar çok dolduysa, o kadarını sulama birliklerine kullandırtalım’ gibi bir önerim olmuştu. Bu teknik açıdan olurolmaz, buradaki yaşamı da çiftçilerimizi de köylerimizi de sulama birliklerini de, su ihtiyacı hisseden çiftçilerimizi de mağdur etmeden bir orta yolu bulmamız, çözüm noktasında bir çalışma içerisinde olmamız lazım. Tek ayaktan, tek pencereden, tek çerçeveden bakılmaması gerekiyor. İnşallah gölün sahibini belirleme noktasında da bir çalışma içerisinde olabilirsek iyi olacak. Göle bakıyorsunuz bir tarafta Tarım İl Müdürlüğü ilgili, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bir yandan ilgili, Tarım ve Orman Bakanlığı bir yandan ilgili, DSİ bir yandan ilgili, valilik ilgili, kaymakamlık ilgili. Göl koruma var, jandarma var. Gölün gerçek sahibini bulma noktasında yani tek elden bir yönetim yok. Özel hükümler de belki bu revize edilebilir.”

