En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da egzozu kopan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje yan yattı.



Kaza gece 04.45 sıralarında Davraz Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden, Isparta Hali’ne ürün almaya gelen Ramazan Altay’ın kullandığı 03 FK 865 plakalı kamyonetin egzozu koptu. Kamyonetten dumanlar çıktığını gören sürücü aracın camını açmaya çalıştı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kaygan yolda orta refüje çıkarak ağaçların üzerine yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından kamyonet yoldan kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.