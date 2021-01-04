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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Isparta Belediyesi'ne 43 metre merdivenli itfaiye aracı gönderildi Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum”

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Isparta Belediyesi'ne 43 metre merdivenli itfaiye aracı gönderildi Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Isparta Belediyesi’ne gönderilen 43 metre merdivenli itfaiye aracı kente ulaştı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aracın son sistem teknolojiye sahip olduğunu belirterek, “Bu sadece Isparta’mıza ait bir araç değil. En yakınımızda Burdur, Dinar, Sandıklı var. Çevremize de bu araçla yardımcı olabiliriz” dedi.
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün, sahip olduğu araçlarla kentteki 8 ve üzeri katlı binalarda oluşabilecek yangın olayına müdahale etme durumu yoktu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla kente 43 metre merdivenli itfaiye aracı gönderildi. Kente gelen itfaiye aracı belediye binası önünde belediye meclis üyelerinin de katılımıyla dualarla hizmete başladı.

“75 derece açıda 43 metreye ulaşabilen bir araçtır”
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, aracın tam otomatik merdivenli olduğunu belirterek, “Aracımız yangına müdahalede, insan ve canlıları kurtarmada mal ve can kaybını en aza indirmek için son teknolojiye sahip bir araçtır. Araç 5 parça merdivene sahip olup 75 derece açıda 43 metreye ulaşabilen bir araçtır. 29 metreye ulaştıktan sonra 43 metreye kadar istediğimiz yerde çatı ve balkona direkt inebiliyoruz. Sepetimizde kamera sistemi ile hortumlarımız mevcuttur. Aracımız 75 derecelik açıda 4 bin kilograma kadar yük kaldırma vinç özelliğine sahiptir. Zeminden eksi 7,5 metreye kadar inip vatandaşı kurtarmaya alan bir aracımızdır. Aracımızın ağırlığı 18 bin 300 kilogram” dedi.

“Aracın arıza yapma durumu yok”
Araç tesisatı hakkında bilgi veren Er, “Tam donanımlı oksijen sistemimiz var. Güzergah halinde önümüze çıkabilecek durumlara karşı odun kesme makinelerimiz bulunuyor. Aynı zamanda aracımız mekanik arıza yaparsa jeneretaör devreye giriyor. Jeneratör arıza yaparsa manuel kollarla devam edebiliyoruz. Aracın arıza yapma gibi bir şansı yok” diye konuştu.

“Elimizde çok büyük bir güç”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yeni gelen itfaiye aracının kent için bir ihtiyaç olduğunu söyledi. İtfaiye filosunda en fazla 18 metreye kadar çıkabilen bir araç olduğuna değinen Başdeğirmen, “Bunun yeterli olmadığını, Isparta’da 15 katlı binalar olduğunu sayın Cumhurbaşkanımıza anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konudaki hassasiyetini belirterek, gerekli talimatı verdi. O talimattan sonra aracımız üretime girdi ve bugüne kadar üretimi sürdü. Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Aracımızı Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla Devlet Malzeme Ofisi’nden aldık. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sayın Fatma Şahin hanımefendiye de çok teşekkür ediyorum. Birliğimizin genel sekreteri Birol Ekici de son derece yakından ilgilendi. Yüce rabbim bunu bize kullandırmayı nasip etmesin. Ama bu elimizde çok büyük bir güç. Her türlü olumsuzlukta kullanabileceğimiz bir araç” dedi.
43 metre merdivenli itfaiye aracının sadece Isparta’ya ait olmadığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, yakın iller olan Burdur ve Afyonkarahisar’ın ilçelerine de hizmet verebileceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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