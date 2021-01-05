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Mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada indirim istendi

DHA

Mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada indirim istendi


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da, Mehmet Özçelik'in (33) yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili biri tutuklu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede olayda bıçağı kullandığı belirlenen ve 'kasten öldürme' ile 'kasten yaralama' suçundan ceza istenilen F.G.'nin, olaydan 2 gün önce 18 yaşını doldurduğu ancak mahkeme kararıyla yaşının küçültüldüğü bu nedenle de suça sürüklenen çocuk sıfatı aldığı anlatıldı. F.G.'ye verilecek cezada indirim uygulanması istendi.  
Olay, geçen yıl, 23 Kasım gecesi yaşandı. Mehmet Çelik ile Halil C. ve Azim A., gittikleri düğünden çıkışta yürüyerek geldikleri İstanbul Caddesi Orman Bölge Müdürlüğü binası önünde bir grupla karşılaştı. Taraflar arasında tartışmayla başlayan kavgada Mehmet Özçelik, Halil C. ve Azim A. bıçaklandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Mehmet Özçelik, hayatını kaybetti. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan bir gün sonta şüpheliler F.G., B.B., İ.S. ve T.E.'yi saklandıkları yerde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G. tutuklandı. Yaşları 18'den küçük 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
SANIKLAR 18 YAŞIN ALTINDA
Soruşturmayı sürdüren Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi tamamladı. Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede tutuklu F.G.'nin 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama', tutuksuz B.B. ve İ.S.'nin 'kasten yaralama', T.E.'nin de 'kasten yaralamaya yardım etme' suçlarından yargılanmalarını istedi. İddianamede şüphelilerin suçun işlendiği tarihten 18 yaşından küçük olmaları dolayısıyla verilecek cezalarda indirim uygulanması talep edildi.
'BIÇAĞI NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'
Mehmet Özçelik'in ölümüne neden olan bıçağı F.G.'nin kullandığı kaydedilen iddianamede, ifadelere de yer verildi.
F.G.'nin ifadesinde, arkadaşları ile alkol aldıklarını, yürüdükleri sırada karşılarından 3 kişinin geldiğini anlatarak, "Üç şahıstan biri, arkadaşım B.B. ile tuttuğum poşetin üzerinden atlamaya çalıştı. B.B. eliyle engel olmaya çalışınca aynı şahıs B.B.'yi sarılarak öpmeye çalıştı. O esnada diğer şahıs gelip, B.B.'nin yakasına yapıştı. B.B. elini indirmeye çalışınca da suratına kafa attı. İki şahıs da B.B.'ye muşta ile saldırırken, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Kavgayı engellemeye çalışırken, biri enseme sert cisimle vurdu. Cebimden çıkardığım bıçak ile kendimi savunmak amaçlı sağa sola salladım. Şahıslar sarhoş olunca birine denk gelip gelmediğini bilmiyorum. Kavga bir süre daha devam etti, sonra şahıslar kaçtı. Biz de akaryakıt istasyonuna sığındık. Suç aleti bıçağı ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.
'SIRT KISMINA BIÇAĞI SAPLADIĞINI GÖRDÜM'
B.B. ise ifadesinde, "İçlerinde uzun boylu olan şahıs bana kafa attı. Diğer iki şahıs da sert bir cismle vurmaya başladı, yere düştüm. Kafamı kaldırdığımda F.G.'nin 'kelebek' tabir ettiğimiz bıçakla Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine doğru koştuğunu gördüm. Arkadaşlarım İ.S. ve T.E. de arkalarından koştu. Bir süre sonra üç arkadaşım geri geldi. F.G. kafasının kanadığını görünce tepki göstererek, yeniden bahçeye koştu. Bu sırada göbekli olan şahsın sırt kısmına bıçağı sapladığını gördüm. Muşta bendeydi. Ölen şahıs, cebimden kavga esnasında aldı. Olay sonrası dördümüz birlikte olay yerinden kaçtık" diye konuştu.
YAŞI KÜÇÜLTÜLDÜ
Öte yandan iddianamede F.G.'nin soruşturmanın başlatıldığı tarihte doğum tarihinin 22 Kasım 2001 olarak kayıtlı olduğu, şüpheli sıfatına haizken, Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla doğum tarihinin 7 Aralık 2001 olarak tescil edildiği, dolayısıyla şüphelinin olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu, böylelikle suça sürüklenen çocuk sıfatı aldığı kaydeilerek, verilecek cezada indirim yapılması talep edildi.
  DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2021-01-05 10:29:45

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