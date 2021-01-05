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Isparta’da 1002 TOKİ konutunun ihale tarihi netleşti Belediye Başkanı Başdeğirmen: “TOKİ ihalesi 15 Mart’ta yapılacak”

İHA

Isparta’da 1002 TOKİ konutunun ihale tarihi netleşti Belediye Başkanı Başdeğirmen: “TOKİ ihalesi 15 Mart’ta yapılacak”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından kente yapılacak olan toplam 1002 konut için ihalenin 15 Mart 2021’de yapılacağını belirtti.
TOKİ tarafından Isparta’da inşa edilecek toplam 1002 konutun hak sahiplerini belirlemek için geçen Mayıs ayında çekiliş gerçekleştirilmişti. Konutların yapımı için ihale tarihi de belli oldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Meclis toplantısında TOKİ konutları ve alan içerisine yapılacak cami ile sosyal tesislerin ihalesinin 15 Mart 2021 tarihinde ihaleye çıkacağını açıkladı.
“İşe başlamak, işin yarısını bitirmektir”
Konutlar için ihalenin 2020 yılında yapılmasını beklerken, Elazığı ve İzmir depremleri olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, “Elazığ depremi olunca 21 bin konut için oraya yapılmaya başlandı. Oradaki vatandaşlarımızın bir an önce evlerine kavuşması gerekiyordu. O süreç normale döndü. Arkasında İzmir depremi oldu. 6 bin konut da oraya başlandı. Elazığ konutları bitmek üzere İzmir’de hızlı şekilde devam ediyor. Oralar varken illa bizimki dememiz doğru değildi, beklemek zorundaydık ve bekledik. Bizim de ihale tarihimiz 15 Mart 2021 olarak belirlendi. Bu tarihte 1002 konut, cami ve sosyal tesislerin ihalesi yapılacak. İşe başlamak, işin yarısını bitirmektir. İnşallah başlayıp en kısa zamanda bitireceğiz” dedi.
“5 bin konut sözü verdik”
Eski Gülkent Hastanesi’nin olduğu alanda 1500 konutlu bir projenin de hayata geçirileceğine değinen Başdeğirmen, “5 bin konut sözü vermiştik. Dönemimiz içerisinde 5 bin konutu vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Belmaş hisselerinin satışlarını da aldık. 3 ortak vardı. İl Özel İdaresi, Atabey Belediyesi ve Sav Belediyesi. Değerlerini ödeyerek aldık. Belmaş hisseleri tamamen belediyemize ait. Belmaş’ı hayata geçirerek konut üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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