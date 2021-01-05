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Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi Pandemi sürecinde öğrenciler trafik eğitiminden geri kalmıyor Öğrencilere trafik eğitimi uzaktan teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor

İHA

Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi Pandemi sürecinde öğrenciler trafik eğitiminden geri kalmıyor Öğrencilere trafik eğitimi uzaktan teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor

Isparta’da jandarma trafik timleri, pandemi sürecinde öğrencilerin trafik güvenliği eğitiminden geri kalmaması için küçük bir uygulama odası kurdu. Uzaktan eğitim yöntemiyle öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verilirken, anlatılanlar uygulamalı olarak da gösteriliyor.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitimle trafik güvenliği eğitimi veriliyor. Eğitimlerde öğrencilere trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi, okul servislerinde ve araçlarda hareket tarzı, emniyet kemerinin kullanılmasının önemi ile bisiklete binme kuralları anlatılıyor.

Uygulamalı olarak da gösteriliyor
Jandarma trafik timleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra bazı konular uygulamalı olarak da gösteriliyor. Öğrencilerin hangi trafik ışığında nasıl davranacağı odada bulunan gerçek sinyalizasyon sistemiyle uygulamalı olarak anlatılıyor.

“Trafik kurallarının unutulmaması gerektiğine inanıyoruz”
Eğitimler hakkında bilgi veren İl Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş İsmail Coşkun, önceki yıllarda okullarda verilen trafik eğitimlerinin pandemi sürecinde aksamaması için uzaktan eğitime geçtiklerini belirtti. Coşkun, “Hayatın içerisinde olan trafik kurallarının pandemi veya herhangi türlü bir aksaklıkta da olsa unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarımızın bu konudaki farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“Trafik eğitimini ilkokul ve ortaokul öğrencilerine veriyoruz”
Uzaktan eğitimin şu anda ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik olduğuna değinen İsmail Coşkun, “İlerleyen dönemler içerisinde lise ve dengi okullara da eğitim verme gayretini göstereceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı’mızın bizlere vermiş olduğu materyaller mevcut. O materyaller içerisinden bölgemize uyarladığımız kuralları veya eğitim görsellerini öğrencilerimize uzaktan eğitimle göstererek, eğitimlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Coşkun, uzaktan eğitime bugüne kadar bin 300 öğrencinin katıldığını ifade ederek, sayının artırılması için il milli eğitim müdürlüğü ile çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

“Trafik dedektif kartları çok faydalı oldu”
Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Fatma Sadak ise amaçlarının pandemi sürecinde öğrencilerin trafik eğitiminden geri kalmamalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Öğrencilere trafik dedektif kartları dağıttıklarına değinen Sadak, “Trafik dedektifleri kartları çocuklarımıza çok faydalı oldu. Çocuklarımız aileleriyle seyahat ederken araçta cep telefonuyla konuşulduğunda, emniyet kemeri takılmadığında ailelerini uyarıyor. Aileler de bu konuda bize geri dönüş yaparak, çok mutlu ve memnun olduklarını söylediler. Bizlerin amacı öğrencilerimize trafik bilgisini aşılamak” dedi.

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