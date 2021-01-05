Isparta-Uludere arası kardeşlik köprüsü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta-Uludere arası kardeşlik köprüsü

İHA

Isparta-Uludere arası kardeşlik köprüsü

AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir ve beraberindeki heyet, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in misafiri oldu
Isparta Belediyesi ile Şırnak’ın Uludere, Şenoba ve Hilal Beldeleri kardeş şehir olmuş ve arada gönül bağları kurulmuştu. Kardeş şehir olmanın ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu yerleşim yerlerini ziyaret etmiş ve karşılıklı işbirliği konuları ele alınmıştı.
Tüm bu gelişmelerle birlikte son olarak da AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir ve beraberindeki heyet, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeş belediye kapsamında Isparta Belediyesi bizim üç belediyemiz Uludere İlçe merkezi, Şenoba ve Hilal Belde belediyemiz kardeş belediye oldu. Sağ olsun Şükrü Başkanımız gelerek belediyelerimizi ziyaret etti, bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Bizlerde iadei ziyaret kapsamında başkanımızı ziyaret ettik. Kendisinden çok memnunuz, çok seviyoruz. Kendisini bir abi olarak görüyoruz. Başkanımızın öncülüğünde inşallah UludereIsparta gönül köprüleri kuracağız” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Şırnak’ın Uludere İlçesi, Şenoba ve Hilal Beldeleri ile kardeş şehir olduklarını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, “Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü şekilde bizde bu uygulamaları yapıyoruz” dedi.
Daha önce kardeş belediyeleri ziyaret ettiklerini hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ziyaretimizde görmüş olduğumuz ilgi ve alakayı Isparta’daki tüm dostlarımıza anlattık. Bizler sizin oraya gelince insanının, oraların güzelliğini, kadirşinaslığını gördük. Vatandaşlarımızın samimiyeti kalbimizde duruyor. Orada olmaktan bizlerde onur duyduk. Yıllarca terörle mücadele eden bir bölge. Terörün bitmesi için yapmış olduğunuz mücadelelerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tabi ki kolay olmadı, birçok sivil vatandaşımızın da bu mücadelenin içerisinde, dik duruşuyla şehitlerimiz de oldu. Onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. Bizim için önemli bir bölge, sizlerle bu kardeşliği, birlik beraberliği yapmak bizlere çok mutluluk veriyor. Sizlerde bizleri ziyaret için çok uzaklardan buraya geldiniz. Isparta olarak yapmış olduğunuz bu ziyarete teşekkür ediyoruz. Birbirimize karşı desteklerimiz, yapmamız gereken ne gibi fedakârlıklarımız varsa bizler bunu yapmak ve bu beraberliği çok daha ileriye taşımak istiyoruz” görüşlerinde bulundu.
Başdeğirmen, pandemi sürecinden sonra Ispartalı ve Şırnaklı kadınların karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmelerini, karşılıklı gönül köprülerinin kurulmasını istediklerini dile getirdi. Başdeğirmen, “Ülkemiz en güzeline layık olan bir ülke. Amacımız, sizlerle birlikte doğuyla, batıyı birleştirerek, işbirliğimizi devam ettirerek, el birliği, güç birliği, çok daha güzel şeyler yapabilmektir. Buradan da Şırnak bölgesindeki tüm dostlarımıza kucak dolusu selamlarımızı götürmenizi istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi Pandemi sürecinde öğrenciler trafik eğitiminden geri kalmıyor Öğrencilere trafik eğitimi uzaktan teorik ve uygulamalı olarak anlatılıyor
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik ...
Mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada indirim istendi (2)
YEREL HABERLER Mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada ...
Isparta’da 1002 TOKİ konutunun ihale tarihi netleşti Belediye Başkanı Başdeğirmen: “TOKİ ihalesi 15 Mart’ta yapılacak”
YEREL HABERLER Isparta’da 1002 TOKİ konutunun ihale tarihi ...
Mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada indirim istendi
YEREL HABERLER Mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada ...
Koronavirüs manda sütüne talebi artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs manda sütüne talebi artırdı
Bir döneme damga vuran Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi artık yeni binasında Hastane 100 yataK kapasiteli olarak hizmete girdi
YEREL HABERLER Bir döneme damga vuran Eğirdir Kemik Hastalıkları ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Isparta Belediyesi'ne 43 metre merdivenli itfaiye aracı gönderildi Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Isparta ...
Ormanlık alanda ölü bulunan Gülsüm'ün kardeşi: Annemi ve ablamı köyde istemiyorlardı (2)
YEREL HABERLER Ormanlık alanda ölü bulunan Gülsüm'ün kardeşi: Annemi ...
Kayıp olarak aranırken ölü bulunan Gülsüm Doğan ilk belirlemelere göre soğuktan donarak ölmüş
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken ölü bulunan Gülsüm Doğan ilk ...
Egzozu kırılan kamyonet sürücüye kaza yaptırdı Isparta'da egzozu kopan kamyonet yan yattı
YEREL HABERLER Egzozu kırılan kamyonet sürücüye kaza ...
Isparta’da 272 köylüye 7 milyon 134 bin TL Orköy kredi desteği sağlandı
YEREL HABERLER Isparta’da 272 köylüye 7 milyon 134 bin TL Orköy ...
Gelendost ilçesindeki çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Gelendost ilçesindeki çatı yangını korkuttu
13 gündür kayıp olarak aranırken il sınırı dışında cesedi bulundu Isparta’da kayıp olarak aranan kadından acı haber Gülsüm Doğan’ın cenazesini bulan AFAD görevlisi: “Sanki yatmış ve istirahat eder gibiydi”
YEREL HABERLER 13 gündür kayıp olarak aranırken il sınırı dışında ...
Isparta'da kayıp olarak aranan kadının Burdur'da cesedi bulundu
YEREL HABERLER Isparta'da kayıp olarak aranan kadının Burdur'da ...
Isparta'da 13 gündür aranan Gülsüm Doğan ölü bulundu
YEREL HABERLER Isparta'da 13 gündür aranan Gülsüm Doğan ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X