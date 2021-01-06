Isparta’da 17 operasyonda 20 şahıs yakalandı

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Isparta’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen ay gerçekleştirdiği 17 operasyonda 20 şahıs yakalanırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aralık ayında suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 17 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda ‘5607 sayılı kanuna muhalefet’, ‘özel belgede sahtecilik’, ‘5015 sayılı petrol kanununa muhalefet’ ve ‘parada sahtecilik’ suçlarından 20 şahsa adli işlem yapıldı. Bu şahıslardan 1 adet sahte çek, 2 adet sahte para, 8 bin litre kaçak motorin, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 638 bin 335 adet boş makaron, 240 adet doldurulmuş makaron, 95,5 kilogram açık tütün, 68 adet kaçak nargile tütünü, 69 litre kaçak/sahte alkol, 2 bin 142 adet sahte içki bandrolü, 61 şişe kaçak/sahte alkol, 17 adet içki yapımında kullanılan kit, 32 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 2 bin 310 paket elektronik sigara likidi, 343 adet cinsel ürünler ele geçirildi.

Öte yandan haklarında arama kararı bulunan 12 şahıs ekipler tarafından yakalanırken, bunlardan 4’ü tutuklandı, 8’i ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

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