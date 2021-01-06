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Isparta’da kumar baskınında 22 kişi yakalandı Kumar oynarken yakalanan 22 kişiye 97 bin lira para cezası uygulandı

İHA

Isparta’da kumar baskınında 22 kişi yakalandı Kumar oynarken yakalanan 22 kişiye 97 bin lira para cezası uygulandı

Isparta’da emniyet ekipleri bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 22 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yakalanan şahıslara toplam 97 bin 356 TL para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ocak günü Yayla Mahallesi’nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcılığının kararıyla adrese giren ekipler, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık iş yerinde 22 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yapılan aramada masa üzerlerinde ve çeşitli yerlere saklanmış 317 adet iskambil kağıdı, 22 adet pul ve çok sayıda yaz boz kağıdı bulunduğu tespit edildi.
İş yerinin işletmecisi hakkında ‘kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama’ suçundan adli işlem başlatıldı. İçeride kumar oynayan şahıslara da Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi gereğince, kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince toplam 97 bin 356 TL para cezası uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yerle ilgili de gerekli idari işlemler başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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