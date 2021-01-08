Çifte cinayet suçlamasından beraatla tahliye edildi; 'Adalet yerini buldu' dedi



Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da yaklaşık 3,5 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (24) ve Korhan Taştekin'i (34) öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada beraat eden Ali Aydıner (39), tahliye edildi. Cezaevi çıkışında yakınları tarafından karşılanan Aydıner, "Suçumun olmadığı anlaşıldı, adalet yerini bulduğu için mutluyum" dedi.

Isparta'da iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in öldürülmüş olma ihtimaline karşı Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çaycı ve Taştekin'in en son Ali Aydıner'e ait besihanede görüldüğü öne sürüldü. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Tutuklanan Aydıner hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası istemi ile Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BERAAT VE TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Davanın karar duruşması, dün Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti olayla ilgili elde somut bir delil olmadığı, bu nedenle tutuklu sanık Ali Aydıner'in üzerine atılı suçlardan beraatine ve dolayısıyla tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

YAKINLARI KARŞILADI

Çifte cinayet suçlamasıyla yaklaşık 2,5 yıldır Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ali Aydıner, mahkeme kararının ardından tahliye edildi. Cezaevi çıkışında Ali Aydıner'i annesi Alime Aydıner, ablası İlkay Kırmızıgül ve diğer yakınları karşıladı.

'BİR SUÇUM OLMADIĞI ANLAŞILDI'

Tahliye sonrası ilk duygularını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Ali Aydıner, "Ne söyleyeyim, adalet yerini buldu. Ortada olmayan bir suçtan bir medya programı yüzünden 2,5 yıla yakın süredir tutuklu bulunmaktayım. Bir suçumun olmadığı anlaşıldı, adalet yerini bulduğu için mutluyum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2021-01-08 10:55:04



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