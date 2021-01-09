Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastanın 'Evladın olsa böyle bakmaz' dediği yoğun bakım hemşiresi yaşadıklarını anlattı "Eve gidiyorsunuz çocuğunuz koşarak kucağınıza gelmek istiyor ama ona ‘hayır’ diyorsunuz. Bu çok zorlu bir durum" Isparta’da alınan tedbirler hastanelerdeki hasta sayısını azalttı Isparta Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları büyük bir mücadele veriyor Sağlık çalışanları kısıtlamaların ardından normalleşme sürecinden endişeli Dr. Erhan Kaya: “Tedbirler sayesinde hasta sayısında azalma var”

İHA

Hastanın 'Evladın olsa böyle bakmaz' dediği yoğun bakım hemşiresi yaşadıklarını anlattı "Eve gidiyorsunuz çocuğunuz koşarak kucağınıza gelmek istiyor ama ona ‘hayır’ diyorsunuz. Bu çok zorlu bir durum" Isparta’da alınan tedbirler hastanelerdeki hasta sayısını azalttı Isparta Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları büyük bir mücadele veriyor Sağlık çalışanları kısıtlamaların ardından normalleşme sürecinden endişeli Dr. Erhan Kaya: “Tedbirler sayesinde hasta sayısında azalma var”

Isparta’da alınan Covid19 tedbirleri sonucunda hasta ve vaka sayısında azalma yaşanıyor. Bu durum Isparta Şehir Hastanesi’nin servis ve yoğun bakım ünitelerine de olumlu yansıdı. Hastanede daha önce 5 olan Covid yoğun bakım sayısı 3’e düşürülürken, ay sonu itibariyle 2’ye indirilmesi planlanıyor. Isparta Şehir Hastanesi Covid Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Songül Gürbüz de son yıllardaki en zorlu süreci yaşadıklarını anlattı. Hastaların ' Evladın olsa böyle bakmaz' dediği sağlık çalışanları olarak zorlu günler geçirdiklerine değinen Gürbüz, “Bu süreçte aileleriyle hiç görüşmeyen arkadaşlarım var. Halen daha anne ve babasıyla görüşmeyen arkadaşlarım bulunuyor. Geçtiğimiz Mart ayından beri sosyal hayatımızı devre dışı bırakarak çalışıyoruz. Eve gidiyorsunuz çocuğunuz koşarak kucağınıza gelmek istiyor ama ona ‘hayır’ diyorsunuz. Bu çok zorlu bir durum" dedi.
Çin’den tüm dünyaya yayılan Covid19(korona virüs) salgınının Mart ayında Türkiye’de görülmesinin ardından sağlık ordusu topyekun bir mücadele başlattı. Isparta’da da bu mücadele pandeminin başladığı Mart ayından bu yana tüm hızıyla sürüyor. Yöneticisinden doktoruna, hemşiresinden temizlik görevlisi ve sekreterine kadar tüm sağlık çalışanları korona virüs hastalarının sağlıklarına kavuşmaları için büyük bir özveri gösteriyor. Bu süreçte kimisi ailesinden kimisi çocuğundan uzak kaldı. Ancak tüm yaşadıkları zorluklara rağmen mücadeleden asla vazgeçmediler.

Yüzlerce hasta sağlığına kavuşturuldu
Kentte Covid19 mücadelesinin sürdüğü yerlerin başında Isparta Şehir Hastanesi geliyor. Salgının ilk gününden beri yoğun bir mücadele başlatan Şehir Hastanesi’nin sağlık ordusu, her bir sağlık neferi ile yüzlerce korona virüs hastasını sağlığına kavuşturdu. Her taburcu olan hasta yüzlerde tebessümle uğurlandı. Ancak Şehir Hastanesi’ndeki 10 aylık pandemi mücadelesi henüz sona ermedi. Salgın sona erene kadar her bir sağlık çalışanı ilk günkü sıkı tedbirle işinin başında olmaya devam ediyor.

Alınan tedbirler hastaneye olumlu yansıdı
Korona virüsle mücadelede alınan son tedbirler Isparta Şehir Hastanesi’nin servis ve Covid19 yoğun bakım ünitelerine de olumlu yansıdı. Tedbirler sayesinde kentte hasta ve vaka sayısı azalırken, Şehir Hastanesi’ndeki servis ve yoğun bakımlardaki hasta yoğunluğu da azalmaya başladı. Ancak sağlık çalışanları hasta ve vaka sayısındaki azalmanın rehavete yol açmamasını istiyor.
“Kapasitemizin çok zorlandığı günler oldu”
Isparta Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Yağmur Kara, Şehir Hastanesi’nin hem Covid hem de Covid dışı hastalara hizmet verdiğini belirterek, yaklaşık 10 aydır ciddi bir eforla çalıştıklarını söyledi. Dr. Kara, “Kapasitemizin çok zorlandığı günler oldu. Ancak alınan önlemler ve halkımızın bu önlemlere uyması sayesinde vaka sayılarında ciddi azalma meydana geldi. Fakat halkımızın rehavete kapılmaması lazım. Bu sayılar tekrar değişebilir ve her an artabilir. O yüzden sosyal mesafemize dikkat edelim, maske takalım ve gerekmedikçe dışarıya çıkmayalım” dedi.

“Tedbirler sayesinde hasta sayısında azalma var”
Isparta Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Erhan Kaya, 10 aylık pandemi sürecinde yoğun çalıştıklarını, ailelerinden uzak kaldıklarını ve bu dönemde stresli günler yaşadıklarını dile getirdi. Alınan tedbirler sayesinde hasta sayısında azalma yaşandığına değinen Dr. Kaya, “Özellikle servislerde ciddi bir azalma var. Bu durumun yakın zaman da yoğun bakımlara da yansıyacağını düşünüyorum. Ayrıca hasta sayımızın daha da azalacağına inanıyorum. Çok yoğun olduğumuzda 5 Covid yoğun bakımla hastalarımıza hizmet vermekteydik son alınan tedbirlerle 3 yoğun bakıma düştük. Bu ayın sonunda da 2 yoğun bakıma düşmeyi planlıyoruz. Sayılarda ciddi bir azalma olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

“Ciddi nefes darlığıyla bize başvuruyorlar”
Yoğun bakım servislerinde nefes darlığı ve ciddi solunum sıkıntısı yaşayan hastaları takip ettiklerini kaydeden Dr. Erhan Kaya, “Covid hastaları akciğer tutulumu olduğu için ciddi nefes darlığıyla bize başvuruyorlar ve solunum sıkıntısı çekiyorlar. Bu onlar için çok sıkıntılı bir süreç. Kimi hastamız verdiğimiz tedavilerle toparladı ancak kimi hastamızı solunum cihazına bağlamak zorunda kaldık. Covid hastalığı hastalarımız için çok sıkıntılı bir süreç” diye konuştu.
“Tedbirlere uymaya devam etmeliyiz”
Dr. Kaya, henüz salgın sürecinin sona ermediğini belirterek, vatandaşlara tedbirlere uymalarını önerdi. Maske, sosyal mesafe ve temizliğin korona virüsle mücadelede önemli olduğunu ifade eden Dr. Kaya, “İnşallah en kısa sürede bu hastalığın üstesinden geleceğiz” dedi.

“Sağlıkçılar olarak zor günler geçirdik”
Isparta Şehir Hastanesi Covid Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Songül Gürbüz de son yıllardaki en zorlu süreci yaşadıklarını anlattı. Sağlık çalışanları olarak zorlu günler geçirdiklerine değinen Gürbüz, “Bu süreçte aileleriyle hiç görüşmeyen arkadaşlarım var. Halen daha anne ve babasıyla görüşmeyen arkadaşlarım bulunuyor. Geçtiğimiz Mart ayından beri sosyal hayatımızı devre dışı bırakarak çalışıyoruz. Eve gidiyorsunuz çocuğunuz koşarak kucağınıza gelmek istiyor ama ona ‘hayır’ diyorsunuz. Bu çok zorlu bir durum. Bunu hekim, hemşire, temizlik personeli ve sekreter arkadaşlarımla birlikte yaşıyoruz. Covid’le mücadelede deneyimli bir ekibe sahibiz. Ancak Covid’le mücadelede zor bir süreçteyiz bunu herkesin bilmesini isterim” ifadelerini kullandı.

“Rehavete kapılmamamız gerekiyor”
Songül Gürbüz, hasta sayısındaki azalmayla biraz rahatladıklarını ancak normalleşmeye geçişin rehavete neden olabileceğini endişesi taşıdıklarını belirtti. Gürbüz, “Kısıtlamalar bittikten normalleşmeye geçtikten sonra da mümkün olduğunca herkes, aşılamalar tamamlanana kadar dikkatli olmalı. Evlerde sıkıldığımızı biliyorum ama belirlenen tedbirlere uyduğumuz zaman kısa zamanda normal hayatımıza dönmeyi temenni ediyorum” dedi.

“Evladın olsa böyle iyi bakmaz”
Isparta Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 2 hafta önce Covid19 tedavisi görmeye başlayan 70 yaşındaki Lale Dağ’ın son 2 testi negatife döndü. Ancak yoğun bakımdaki tedavisi süren Dağ, yaşadığı süreci anlattı. Dağ, “70 yaşındayım nasıl olmuşsa bu hastalığa tutulmuşum. Yatıyorum şuan ama şükürler olsun bana burada çok iyi baktılar. Gece gündüz çok ilgilendiler. Evladın olsa böyle iyi bakmaz” diye konuştu.

“Bu hastalık beni yıktı, herkes dikkatli olsun”
Korona virüs hastalığıyla ilgili herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Lale Dağ, “Ben kapı dışarı çıkmazdım, Antalya’dan oğlumla gelin geldi. Onlardan mı geldi bilmiyorum ama bu hastalık beni yıktı. Hastalık bulaşacak diye korkumdan çıkmıyordum hiçbir yere. Bunu da göreceğimiz varmış. Sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Belki onlar olmasa ölecektim ben. Buraya geldiğimden aklım bile ermiyordu. Şu anda şükürler olsun iyiyim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da 16 adet semt spor sahasının ihalesi yapıldı İhale e-ihale yöntemiyle gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Isparta’da 16 adet semt spor sahasının ihalesi ...
Isparta’da üçüncü kez yanan ev kullanılamaz hale geldi Evi yanan Murat Yaka: “2 kez bacadan yanmıştı bu sefer neden yandı bilmiyorum”
YEREL HABERLER Isparta’da üçüncü kez yanan ev kullanılamaz hale ...
Isparta’da el emeği ayakkabı üretimi teknolojiye direniyor Teknolojiye yenilmediler ayakkabı üretimine devam ediyorlar Özellikle ortopedik ayakkabılar ilgi görüyor
YEREL HABERLER Isparta’da el emeği ayakkabı üretimi teknolojiye ...
Gelendost ilçesinde polisten şefkat eli devriyesi
YEREL HABERLER Gelendost ilçesinde polisten şefkat eli devriyesi
Çifte cinayet suçlamasından beraatla tahliye edildi; 'Adalet yerini buldu' dedi
YEREL HABERLER Çifte cinayet suçlamasından beraatla tahliye edildi; ...
Isparta’nın afet risk haritası hazırlanacak Vali Seymenoğlu: “Afetlere hazırlık için alt yapımızı daima hazır tutmalıyız”
YEREL HABERLER Isparta’nın afet risk haritası hazırlanacak Vali ...
Isparta mobilya sektöründe 50 milyon dolar ihracat hedefliyor ITSO Başkanı Mustafa Tutar: “Yeni pazarlar ile ihracat yaptığımız ülke sayısını artıracağız”
YEREL HABERLER Isparta mobilya sektöründe 50 milyon dolar ihracat ...
Isparta'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Isparta'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Eski işçisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Eski işçisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Çifte cinayet suçlamasıyla yargılanan sanık beraat etti
YEREL HABERLER Çifte cinayet suçlamasıyla yargılanan sanık beraat ...
Cinayet davasında tahliye sonrası ortalık karıştı Isparta’da kayıp iki kişiyle ilgili davada tutuklu sanık beraat etti Mahkeme sonrası adliye bahçesi karıştı
YEREL HABERLER Cinayet davasında tahliye sonrası ortalık ...
Senirkent Kaymakamı Erdoğan: “Korona virüs vaka sayısı sıfır sayısına çok yaklaştı" “Tedbirleri harfiyen yerine getirerek sonuç almaya başladık”
YEREL HABERLER Senirkent Kaymakamı Erdoğan: “Korona virüs vaka ...
Babası doktor olan Zeynep, sağlıkçılara yazdığı mektupla birinci oldu
YEREL HABERLER Babası doktor olan Zeynep, sağlıkçılara yazdığı ...