Eğirdir’de bir köy karantinaya alındı

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Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Göktaş köyü Covid19 vaka artışları nedeniyle karantinaya alındı.

Göktaş köyü son günlerde artan vaka sayıları ve köylülerin çevre köylerde olan özellikle tarım işçilikleri değerlendirilerek, bugün saat 13.00'den itibaren 10 gün süre ile karantina altına alındı. İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile Göktaş köyünün karantina altına alındığını açıklayan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, köye girişçıkışlarının yasaklandığını söyledi.

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