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Aynı yöne seyir halindeki kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Çarpışan 2 araç takla atarak ters döndü

İHA

Aynı yöne seyir halindeki kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Çarpışan 2 araç takla atarak ters döndü

Isparta’da aynı yöne seyir halinde olan otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında IspartaEğirdir yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Isparta’dan Eğirdir istikametine doğru giden Hakan Çağlar idaresindeki 32 LN 611 plakalı otomobil aynı yöne seyir halindeki Sait Soyçiçek yönetimindeki 32 EZ 654 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet önce orta refüje vurdu sonra yol kenarında takla attı. 32 LN 611 plakalı otomobil de takla atarak yoldan çıktı. Her iki araçta taklalar sonucu ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Hakan Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan çıkartılan Hakan Ç.’yi ambulansla hastaneye götürdü. Hakan Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Takla atan araçlar çekici yardımıyla yol kenarından alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
“Aynı yöne giderken arkamdan vurdu”
32 EZ 654 plakalı kamyonetin sürücüsü Sait Soyçiçek, aynı yönde giderken otomobilin kendisine çarptığını, çarpmanın etkisiyle de direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Soyçiçek, “Aracımın vizesini yaptırmaya gidiyordum. Otomobil aynı yöne gidiyordum arkamdan vurdu” dedi.

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