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Sav beldesinde 65 hektarlık alanda sanayi alanı oluşturuldu ITSO’dan Sav belediye başkanına teşekkür

İHA

Sav beldesinde 65 hektarlık alanda sanayi alanı oluşturuldu ITSO’dan Sav belediye başkanına teşekkür

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı(ITSO) Mustafa Tutar, 65 hektarlık alanda sanayi alanı oluşturan Sav Belediye Başkanı İpekçi’yi ziyaret edip, iş dünyası adına teşekkür etti.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ile yönetim kurulu üyeleri İbrahim Tekeli ile Musa Çağrı Can, Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi’yi ziyaret etti. Başkan İpekçi, ITSO heyetine kasabada yapılan çalışmaları yerinde gösterdi, bilgilendirme yaptı.
Başkan İpekçi’ye teşekkür
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Sav’ın Isparta’nın cazibe merkezi haline geldiğini belirterek “Pandemi sürecinde tek katlı, müstakil evlerin önemi ortaya çıktı. Sav Belediyesi, bu konuda çalışmalar yapıyor. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
Sav’da oluşturulan 65 hektarlık sanayi alanından dolayı da Başkan İpekçi’ye iş dünyası adına teşekkür eden Tutar, şöyle konuştu: “Sav’da sanayi alanı oluşuyor. Orada fabrikalar yapılıyor. Altyapı hizmetleri noktasında Sav Belediyemiz önemli yatırımlar yapıyor. Sanayicilerimizin işlerini kolaylaştıracak yatırımlar yapılıyor. Başkanımıza sanayicilerimize verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. Sav, Isparta’nın önemli bir cazibe merkezi haline geldi.”
Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi de ITSO heyetine ziyaretinden ötürü teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu:
“İlk kez bir kasabaya doğalgaz geldi”
“Ticaret ve Sanayi Heyetimize kasabımıza yaptıkları ziyaretten ötürü teşekkür ediyoruz. Sav, yaşanabilir ve tercih edilebilir bir kasaba haline geldi, geliyor. Altyapısıyla, üstyapısıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşaatlarımız devam ediyor. Isparta’da güzel bir hava yakaladık. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere TBMM Başkanvekilimi Sayın Süreyya Sadi Bilgiç, Milletvekillerimiz Sayın Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen, Valimiz ve kamu görevlileri ile birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Rabbim birlikteliğimizi bozmasın. Sav’ı çok değerli bir kasaba haline getiriyoruz. Şu an su hatlarını yeniliyoruz. 54 km’lik hattımızı 64 km ’ye çıkardık. Isparta’da ilk kez kasaba olarak bize doğalgaz geldi. Sayın Milletvekillerimiz bize çok destek veriyor. Bakanlıklara gittiğimizde bize liderlik ediyorlar. Isparta Belediye Başkanımızın bize çok büyük destekleri var. Kendisine çok teşekkür ediyorum.
“Sav’da küçük OSB kuruyoruz”
Sav’a büyük yatırımlar geliyor. Bu gurur verici bir durum. Ticaret Odamız önemli hizmetler yapıyor. Benim dönemimde Sav, küçük organize sanayi bölgesi olacak. Seçim döneminde bu sözü vermiştik. Şu an 7 ruhsat verdik. 4 ruhsat ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çok güzel fabrikalar inşa ediliyor. Altyapısını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Şu an su hattı projesini hazırladık. Nisandan itibaren su hattını çekiyoruz. Şu an doğalgaz çalışmalarımız var. Torosgaz, hızlı bir şekilde yatırım yapıyor. Orada tüm fabrikalarımıza doğalgaz gelecek. Kanalizasyon işlerini yapıyoruz. 2 kilometrelik kanalizasyonu kendi imkanımızla yapıyoruz. 1 yıl içinde en az 20 tane fabrika olacak. Biz yollarını açtık. Nisanmayıs gibi Sav sanayi alanı tamamen bitmiş olacak. Bu ziyaretiniz bizi onu re etti, bize güç verdi. 24 saat sizlerin emrindeyiz. Sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın emrindeyiz. İnşallah 202120222023 Sav için çok daha güzel olacak. Vatandaşımızın duası ve kasabamız doğası ile daha güzel olacak. Daha yolun başındayız. Bu zamana kadar yerin altı ile uğraştık. Şimdi üst yapıya önem veriyoruz.”

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