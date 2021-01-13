Eğirdir'de karantinadaki 121 haneye gıda ve temizlik malzemesi dağıtıldı

Isparta'da karantina uygulanan Eğirdir ilçesine bağlı Göktaş köyünde ikamet eden 121 haneye temizlik ve gıda malzemesi dağıtıldı.

Eğirdir'e bağlı Göktaş Köyü son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle 10 Ocak Pazar günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 10 gün süre ile karantina altına alınmıştı. Eğirdir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Göktaş köyünde ikamet eden 121 haneye temizlik ve gıda malzemeleri dağıtıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Eğirdir Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Adem Çelik, “İlçemiz Göktaş Köyü’nde COVID19 vakalarının ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle, (Covid19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Göktaş Köyü’nün 10.01.2021 tarihi saat:13.00 itibariyle 20.01.2021 tarihi saat: 13.00'e kadar 10 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alındı. Burada yaşayan vatandaşlarımızın karantina döneminde mağdur olmamaları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 121 haneye Gıda ve Temizlik malzemelerini içeren yardım kolileri hazırlandı. Hazırlanan yardım kolileri Vakıf personeli ve Eğirdir Belediyesi Zabıta ekiplerince vatandaşlarımıza ulaştırıldı” dedi.

Kaymakam Çelik bütün vatandaşları maske, mesafe ve temiz kurallarına riayet etmeleri konusunda da uyarıda bulundu.

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