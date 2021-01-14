Isparta'da ücretsiz kayak eğitimi verilecek

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kış sezonunda önemli bir çalışmaya daha imza atıyor. İl Müdürlüğü Davraz eteklerinde yeni sezonunda 714 yaş grubuna ücretsiz kayak eğitimi verilecek. Başvurular İl Müdürlüğü spor faaliyetleri birimine yapılacak.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kış sezonunda “Kayak Bilmeyen Kalmasın” çalışması başlatıyor. Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi'nde yeni spor salonu ile tesislerine kavuşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Kayak antrenörleriyle 714 yaş grubuna ücretsiz kayak eğitimi verilecek.

Haftada 2 gün şeklinde planlanan ücretsiz kurslar için kayıtlar başladı. Kayıt yaptırmak isteyenler aşağıdaki kayıt formu ve gereken evraklar ile bizzat İl Müdürlüğü spor faaliyetleri birimine başvurmaları yeterli olacak.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, 'Kayak Bilmeyen Kalmasın' çalışması kapsamında 714 yaş öğrencileri tüm imkanlarının ücretsiz olduğu kayak eğitimlerine davet etti.

Öte yandan kayak malzemeleri il müdürlüğü tarafından karşılanacak.

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