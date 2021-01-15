Çatıdan uçan güneş paneli ağacın üzerine düştü

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan güneş paneli, yol kenarındaki ağacın üzerine düştü. Çağırılan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmayla güneş paneli ağaçtan indirildi.

Halıkent Mahallesi'nde önceki gün şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan güneş paneli, yol kenarındaki ağacın üzerine düştü. Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler ağacın üzerine düşen güneş panelini yarım saatlik çalışmayla indirerek, sahibine teslim etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çevredekiler, güneş panelinin şans eseri ağacın üzerine düştüğünü, olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-01-15 12:52:32



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