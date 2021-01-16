Isparta Belediyesi spor salonlarını dezenfekte etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Belediyesi spor salonlarını dezenfekte etti

İHA

Isparta Belediyesi spor salonlarını dezenfekte etti

Isparta Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldıktan sonra yeniden hizmet vermeye başlayacak olan spor salonlarında dezenfekte çalışması yaptı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca spor salonları ve spor merkezleri pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda spor yapmaları amacıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla merkezdeki 17 spor salonunda dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulunun cuma günü aldığı kararla, spor salonları ve spor merkezlerinin Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen hususlara riayet edilerek 18 Ocak 2021 Pazartesi gününden itibaren açılmasına karar verildi.
Bu kararın ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda şehirde pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan 17 spor salonunda cumartesi günü sabah saat 08.00 itibariyle dezenfeksiyon çalışmalarına başlandı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında her bir spor salonunda en ince noktaya kadar dezenfeksiyon işlemleri sürdürülürken, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda spor yapmaları için gerekli ortam hazırlanmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da geçici süreyle kapatılan spor salonları yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Isparta’da geçici süreyle kapatılan spor salonları ...
Oğlu tarafından darp edildiği iddia edilen baba hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Oğlu tarafından darp edildiği iddia edilen baba ...
Isparta’da silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Isparta’da silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı
Isparta Belediyesi’nde memurların sosyal denge tazminatı iyileştirildi
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nde memurların sosyal denge ...
Oğlu tarafındın sık sık dövüldüğü öne sürülen kişi, iç kanamadan öldü
YEREL HABERLER Oğlu tarafındın sık sık dövüldüğü öne sürülen kişi, ...
Isparta 32 Spor, 3 futbolcuyu transfer etti Yazgan: "Çelebi ile yola devam edeceğiz "
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor, 3 futbolcuyu transfer etti Yazgan: ...
Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: ...
Çatıdan uçan güneş paneli ağacın üzerine düştü
YEREL HABERLER Çatıdan uçan güneş paneli ağacın üzerine düştü
Isparta’da 2 esnaf pandemide işleri azalınca kısa film çekti "Videolarımız hoplamalı zıplamalı, kaçmalı oluyor" Çektikleri videoları kurgulayıp sosyal medyaya yükleyen esnaflar büyük ilgi görüyor Esnafların yeni hedefi bilim kurgu filmi çekebilmek
YEREL HABERLER Isparta’da 2 esnaf pandemide işleri azalınca kısa ...
Gamze'yi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan sevgiliden 'kendimi korumak isterken oldu' savunması
YEREL HABERLER Gamze'yi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan sevgiliden ...
Eğirdir Atatürk İlkokulu'na ulusal kalite etiketi
YEREL HABERLER Eğirdir Atatürk İlkokulu'na ulusal kalite etiketi
Isparta'da ücretsiz kayak eğitimi verilecek
YEREL HABERLER Isparta'da ücretsiz kayak eğitimi verilecek
Gamze Esgicioğlu’nun katil zanlısından meşru müdafaa savunması Katil zanlısı Hasan B.: “Kendimi savunmak isterken bıçak yanlışlıkla göğsüne saplandı” Isparta’da Gamze Esgicioğlu’nun katil zanlısının yargılanmasına başlandı Gamze’nin babası Mehmet Esgicioğlu: “Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum”
YEREL HABERLER Gamze Esgicioğlu’nun katil zanlısından meşru müdafaa ...
Isparta’da 27 avukat bir araya gelerek arabuluculuk merkezi kurdu ITSO Başkanı Tutar: “İş ve ticaret hukuku anlamında önemli katkılar sağlayacaktır”
YEREL HABERLER Isparta’da 27 avukat bir araya gelerek arabuluculuk ...