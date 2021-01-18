Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ITSO’dan bankalara ‘Yağmurlu günde şemsiye açın’ çağrısı ITSO Başkanı Tutar: “Ekonomiye katkı sağlayana biraz daha tolerans tanınmalı”

İHA

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, bankaların pandemi nedeniyle zorluklar yaşayan iş dünyasının yanında olmasını istediklerini belirterek, "Yağmurlu günde şemsiye açmazlar, güneşli günde yanınızda olurlar. Biz bunu istemiyoruz. Bankalar her zaman yanımızda olmalıdır" dedi.

ITSO’dan bankalara ‘Yağmurlu günde şemsiye açın’ çağrısı ITSO Başkanı Tutar: “Ekonomiye katkı sağlayana biraz daha tolerans tanınmalı”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, bankaların pandemi nedeniyle zorluklar yaşayan iş dünyasının yanında olmasını istediklerini belirterek, “Yağmurlu günde şemsiye açmazlar, güneşli günde yanınızda olurlar. Biz bunu istemiyoruz. Bankalar her zaman yanımızda olmalıdır” dedi.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ile Merkez İlçe Teşkilatı üyelerinin ziyaretinde iş dünyası adına bankalara serzenişte bulundu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bankalara yaptığı çağrının önemine dikkat çeken ITSO Başkanı Tutar, Milletvekili Recep Özel’den bankaların iş dünyasının yanında olmasını sağlamak adına destek istedi. ITSO’nun faaliyetleri ve gelecek projeleri hakkında da konuşan Tutar, ‘ITSO her zaman Isparta’nın menfaatine olan projelerin peşinden koşmuştur, koşmaya devam etmektedir” dedi.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Pandemi döneminde 17 meslek komitesi üzerinden sektör bazlı çalışma yapıldığını ve tüm beklentilerin rapor halinde TOBB’a sunulduğunu anlattı. Tutar, şöyle devam etti:

“Güneşli günde bize şemsiye lazım değil”
“Pandemi döneminde 17 meslek komitemiz üzerinden sektör bazlı beklenti ve taleplerimizi ilettik. TOBB Başkanımıza ilettik. 24 maddede taleplerimiz yerine getirildi. Bu süreçte işverenlerimiz özveri gösterdi. İşçi çıkarmadı, faaliyetini sürdürdü. Sektör bazlı desteklemeler yapıldı. Bu destekler için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreçte TOBB Başkanımız Rıfat beyin de destekleriyle bankalar bazında girişimlerimiz oldu. Bazı bankalar elini taşın altına koydu. TOBB ve odalar olarak elimizdeki mevduatlarımızı bankalara 1 yıllığına bloke ettik. Bunun sonucunda üyelerimiz kredi kullanabildi. Şimdi bu faiz oranları kalmadı. Faizler çok yüksek. Bankalara biraz serzenişte bulunmak istiyoruz. Yağmurlu günde şemsiye açmazlar, güneşli günde yanınızda olurlar. Biz bunu istemiyoruz. Bankalar her zaman yanımızda olmalıdır. İstihdam oluşturana, ekonomiye katkı sağlayana biraz daha tolerans tanınmalı. Bankalar iş dünyasının yanında olmalıdır.”

“Herkes ihracatını kendi ilinden yapmalı”
Gülsuyu farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalardan da bahseden Tutar, şöyle devam etti: “Gülsuyu ile ilgili çalışmalarımız var. Sizin de desteğiniz oldu. Meclis kararı almıştık. Gerçek gülsuyu Isparta’da üretilir’ diyoruz. Sentetik gülsuyunun üzerine sentetik yazısı yazılmalıdır. 81 ilde valilerimiz, oda ve borsa başkanlarımıza gülsuyu ve lavanta kolonyası hediye ettik. Çok güzel geri dönüşümler aldık. Gül ve gül mamulleri üzerine Isparta’da üretilen ürünler başka şehirlerden ihraç ediliyor. Biz bu firmalara çağrıda bulunuyoruz. İhracat işlemleri Isparta’dan yapılsın. Şirketlerin vergi kimlik numaraları üzerinden ihracat yapılmalıdır. Böyle olursa firma hangi şehirde faaliyet gösterirse oranın ihracatına yansıyacaktır. Isparta’mızın ihracatı 2020’de 326 milyon dolar. Ama biz bu rakamlardan daha fazla ihracat yaptığımıza inanıyoruz. Birçok sektörde başka şehirlerden ihracat yapılıyor. Bu ihracatlar Isparta’dan yapılırsa ilimizin dış ticaret ekonomik hacmi büyüyecektir. Biz Isparta olarak 2021’de 400 milyon dolar, 2023’de de 500 milyon dolar ihracatı hedefliyoruz. Başka şehirlerden yapılan ihracatları ilimize çekersek bu rakamlara ulaşmak çok kolay olacaktır.”

“ITSO çok iyi yönetiliyor”
Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de ITSO’nun önemli çalışmalara imza attığını belirterek “Ticaret Odamız, Isparta’da herkesin problemlerini dinleyen, o problemleri doğrudan bize aktaran bir kurum. Isparta’nın menfaatlerini önceleyen bir yönetim anlayışı var. Tebrik ediyorum. ITSO’nun şu anda çok iyi yönetildiğini, başarılı bir şekilde temsil edildiğini görüyor ve şahit oluyoruz. Isparta’da güzel çalışmalara imza atılıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de kerevit üretiminin yüzde 80’i Eğirdir Gölü’nden karşılanıyor İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel: “Isparta kerevit avcılığında birinci sırada” Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanılan 4 ton canlı kerevit göle bırakıldı
YEREL HABERLER Türkiye’de kerevit üretiminin yüzde 80’i Eğirdir ...
Isparta Belediyesi spor salonlarını dezenfekte etti
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi spor salonlarını dezenfekte etti