Isparta’da afet risk azaltma planı toplantısı yapıldı Vali Seymenoğlu: “Kent merkezi, ilçe, kasaba, köy ve mahallelerin afet haritası çıkartılacak”

Isparta’da İl Afet Risk Azaltma Planı(IRAP) toplantısına katılan Vali Ömer Seymenoğlu, “IRAP ile birlikte ilimizin önümüzdeki 510 yıllık süreçte karşılaşabileceği afet risklerini ortaya koymuş olacağız” dedi.

Afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gerekenleri bir süreç dahilinde tarif eden, ekonomik, sosyaI ve çevresel dirençliliği hedefleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olan İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı kısa adıyla İRAP, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) binasında geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, üniversite rektörleri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Seymenoğlu İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının afet eğitim yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak Isparta İl Afet Risk Azaltma Planıyla il merkezi başta olmak üzere her ilçe, kasaba, köy ve mahallenin afet haritasının çıkarılacağının altını çizdi.

Vali Seymenoğlu, “ Afetlere hazırlık, sadece bir birimin ya da bir müdürlüğün sorumluluğunda değildir. Afetlere hazır olabilmek için toplumumuzun her kesiminin yapılan çalışmalara ortak olması zorunlu. Burada bulunan temsilcilerin bu konuyu birlikte çalıştığı tüm arkadaşlarına anlatması gerekiyor. 2021 yılı bu çalışmaları yoğun bir şekilde yapacağımız bir yıl olacak. IRAP ile birlikte ilimizin önümüzdeki 510 yıllık süreçte karşılaşabileceği afet risklerini ortaya koymuş olacağız. İlimizin tamamının bir risk haritası ve afet önceliği olacak. IRAP çalışmaları yapılırken bizler de eğitim faaliyetlerimizle vatandaşlarımızı afetlere karşı daha bilinçli hale getireceğiz.” dedi.

Ardından Isparta İl Afet Risk Azaltma Planının oluşturulması için izlenecek yol ve yöntemlerin ele alındığı sunum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ethem Kılıçarslan tarafından yapıldı. Kılıçarslan sunumunda Isparta İl Afet Risk Azaltma Planının AFAD Müdürlüğü başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların, bölge müdürlüklerinin, üniversitelerin, belediyelerin ve STK'ların ile işbirliği ve katlımı ile hazırIanacağını belirterek, planın uygulanabilirliğinin artırılması konusunda tüm paydaşların sürece dahil olmasının önemine değindi.

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