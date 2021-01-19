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Isparta’da huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar ile personelleri aşılandı

İHA

Isparta’da huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar ile personelleri aşılandı

Isparta’da yaşlı bakım ve engelli merkezlerinde kalan vatandaşlara CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı. Isparta Huzurevi Müdürü Alperen Sözen, korona virüsün yaşlıları daha fazla etkilediğini belirterek, “Yaşlılarımızı öncelikli olarak gördükleri için devletimize teşekkür ediyorum” dedi.
Covid19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının aşılama çalışmaları devam ederken, ikinci aşama olarak bugün de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yaşlı bakım ve engelli kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Isparta’da merkez ve ilçelerde bulunan yaşlı bakım ve engelli kuruluşlarında kalan vatandaşların aşıları yapılıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri Isparta Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’ne gelerek, burada kalan vatandaşlar ile huzurevi çalışanlarına aşı uyguladı. Aşı olan huzurevi sakinleri, kendilerini iyi hissettiklerini belirterek, yetkililere teşekkür ettiler.

“Devletimize teşekkür ediyorum”
Aşısını olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Isparta Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü Alperen Sözen, korona virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirtti. Huzurevlerinin daha fazla tedbir alınması gereken kuruluşlar olduğuna değinen Sözen, “Çünkü virüsün yaşlılar üzerinde etkileri daha fazla. Biz de gereken tedbirleri aldık. En iyi şekilde yaşlılarımızı korumaya çalıştık. Devletimiz aşılama sürecini başlattı. Yaşlılarımız ve personellerimiz aşılarını oldu. Yaşlılarımızı öncelikli olarak gördükleri için devletimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Huzurevi çalışanları için de zor bir süreç oldu”
Huzurevinde 27 vatandaş ile 33 personel bulunduğunu ifade eden Sözen, pandemi sürecinin huzurevi çalışanları açısından da zor geçtiğini söyledi. Alperen Sözen, “10 günlük vardiyaların 14 güne çıktığı zamanlar oldu. 14 gün boyunca evlerine gitmeden büyük fedakarlık göstererek, yaşlılarımızı korumak için en üst seviyede özen gösterdiler. Dilerim milletimiz adına bu aşı güzel bir vesile olur ve bu virüsten kurtuluruz” diye konuştu.

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