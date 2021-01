Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “2 yıl sonra Darıderesi 2’nin suyunu içme suyu olarak kullanabileceğiz”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, inşaat çalışmaları devam eden Darıderesi 2 göletinin kent açısından önemli olduğunu belirterek, “Sanırım 2 yıl sonra Darıderesi2’nin suyunu Isparta’mızda içme suyu olarak kullanabileceğiz” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin’i makamında ziyaret etti. Isparta Belediyesinin içme suyunu karşılayacak olan Darıderesi2 Göletindeki son gelişmeler, şehir içerisindeki taşkın koruma çalışmaları ile diğer yatırımların ele alındığı görüşme sonrasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve DSİ 18.Bölge Müdürü Rahmi Şahin arazide incelemelerde bulundu.

DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ile birlikte, güzel bir işbirliği içerisinde şehre birlikte hizmet verdiklerini söyleyen ve bundan dolayı da teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, DSİ ile birlikte şehre yapılacak çok hizmetlerin bulunduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Darıderesi1 göletinden de su aldıklarını ancak Darıderesi2 göletinin kendileri açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, “Darıderesi2 göletine dökülen kaynak sularının cazibe ile Isparta’ya içme suyu olarak gelmesi, hem daha sağlıklı bir su içmemiz hem de masrafının düşük bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması anlamında çok mühim. Yıllık tükettiğimiz 23 milyon metreküplük içme suyunun 13 milyonunu Eğirdir Gölünden alıyoruz. Bu suyu 6 adet pompa ile şehrimize ulaştırıyoruz. Bunun maliyeti de elektrik açısından bize oldukça yüksek. Darıderesi2 göletinin ihalesi yapıldı, 2015’te kalan inşaat devam ediyor. Sanırım 2 yıl sonra Darıderesi2’nin suyunu Isparta’mızda içme suyu olarak kullanabileceğiz. Bu anlamda gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Darıderesi2 göletinin yanı sıra Mehmet Tönge Mahallesi, Kayı, Çünür tarafındaki yağmur suyu hattının önemli bir yatırım olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini belirten Başdeğirmen, bunun da bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete geçeceğini aktardı.

Isparta’ya cazibe ile alınabilecek sağlıklı sulara ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sayın Bölge Müdürümüz Isparta’ya geldiği günden buyana tüm ekipleriyle bizlere destek oldular. Öncelikle Dere Mahallesine yaptığımız köprü ve daha sonra yapacağımız çalışmalar da çok önemli” dedi.

Modern şehir olmanın sadece temizlik, çiçeklerle, asfalt, kaldırımlarla olmadığını kaydeden Başdeğirmen, “Elektriklerin yer altına alınması, su taşkınlarının önlenmesi, evlerin su basmaması, yollarda yağmur yağdığında su birikmemesi bunlar önemli çalışmalar. Tüm kurumlarımızla birlikte işbirliği içerisinde çalışabilmek çok önemli. Bizlerin programlarımızı diğer kurumlarımızla paylaşıp, aynı anda yürüyebilmek çok önemli. Belediye yaptıktan sonra başka bir kurumun girerek yapılanı bozması, kırması doğru bir şey değil. Altyapı çalışmalarımızda diğer kurumlarla işbirliği içerisinde projelerimizi istişare ederek götürüyoruz. Bu hafta içerisinde DSİ yetkililerimizle en az üç kez daha bir araya gelerek projelerimizi istişare edeceğiz, bunun yanında telekominikasyonla, PTT, Karayolları, Torosgaz, TEDAŞ ile toplantılarımız olacak, 2022 yılı içerisinde yapacağımız projeleri paylaşarak altyapıları oluşturuyoruz. Memleketimizin parasını çarçur etmeden iktisatlı bir şekilde hizmet edebilmektir amacımız. Sayın DSİ Bölge Müdürümüzle bu konuları istişare ettik, göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı teşekkür ediyorum, geldiği günden buyana hiçbir talebimizi ‘yarın olsun’, ‘daha sonra yapalım’ demedi. Isparta hepimizin, Türkiye hepimizin, bu bilinçle en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz” görüşlerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden DSİ 18.Bölge Müdürü Rahmi Şahin de, Isparta için yapacakları çok işlerin olduğunu dile getirdi. Şahin, “Kaynakların etkin ve verimli kullanılması adına belediye ile dayanışma içerisinde yürütmüş olduğumuz çalışmaları, bugünden sonra da devam ettirmek kararlılığı içerisindeyiz.” dedi.

Darıderesi2 Barajının Isparta’nın içme suyu açısından önemli olduğunu belirten DSİ 18.Bölge Müdürü Rahmi Şahin, “Şehre cazibeyle su sağlaması açısından önemli. Dolayısıyla bizde sizin desteğinizle yatırım programında yer alan Darıderesi2 Barajının ihalesini gerçekleştirmiş olduk. Bu da Isparta’ya faydası olacağından bizim için bir onur kaynağı oldu. Darıderesi2 Barajını çok önemsiyoruz, yatırımlarımız arasında bir parça ancak en önemli bir parça diyebilirim. Darıderesi2 Barajını bir an önce bitirerek şehrin hizmetine sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, diğer taraftan da şehir içerisinde ve dışında, diğer imar alanları dışında yürütmüş oldukları taşkın koruma projelerini de bir an önce tamamlayarak vatandaşın can emniyetini sağlamak açısından gerekli adımları atmayı kendileri için bir borç bildiklerini söyledi.

