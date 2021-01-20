Göktaş Köyü’nde Karantina kaldırıldı

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Eğirdir'e bağlı Göktaş Köyü son günlerde artan vak'a sayıları nedeniyle 10 Ocak 2021 Pazar günü İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararınca 10 gün süre ile karantina altına alınmıştı.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, 20 Ocak 2021 tarihi itibariyle Göktaş köyünde uygulanan karantinanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2021 04 Nolu kararınca kaldırıldığını bildirdi.

Kaymakam Çelik; “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 10.01.2021 tarih ve 2021/01 No’lu Kararı ile İlçemiz Göktaş Köyü’nde (Covid19) enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, 10.01.2021 tarihi saat:13.00 itibariyle 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmişti. 20.01.2021 tarihi saat: 13.00'te 10 günlük karantina süresi dolacağından karantina uygulamasının kaldırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir” dedi.

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