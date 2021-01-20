Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “En büyük isteğimiz Pamukkale Ekspresi’nin tekrar çalışmaya başlamasıdır”

Devlet Demir Yolları Isparta Gar Müdürlüğü’nü ziyaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, en büyük isteklerinin pandeminin sona ermesinden sonra Ispartaİzmir arasındaki Pamukkale Ekspresi’nin tekrar seferlerine başlaması olduğunu söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Devlet Demir Yolları Gar Müdürü Hüseyin Uçar’ı ziyaret etti. Isparta tren garının uzun yıllardır şehre hizmet verdiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, garın Millet Bahçesi olarak da vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Isparta garının uzun yıllar İzmir ve İstanbul hattına Göller Ekspresi ve Pamukkale Ekspresi ile vatandaşlara hizmet verdiğini anlatan Başkan Başdeğirmen, zamanla teknolojinin gelişmesiyle, farklı ihtiyaçların ortaya çıktığını kaydetti. Şimdi ise yine nostalji olarak geriye dönüşlerin de bulunduğunu ifade eden Başdeğirmen, kendilerinin alanı Millet Bahçesi olarak değerlendirirken aynı zamanda da gar olarak devam edilmesi ve tren hatlarının hizmetiyle ilgili de çalışmalarının bulunduğunu dile getirdi.

İzmir hattına giden Göller Ekspresinin bir süre önce hizmet vermeye başladığını, çok güzel bir talep oluştuğunu ancak pandemiden dolayı Türkiye’nin tamamında tren seferlerinin askıya alındığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “En büyük isteğimiz, duamız bir an önce pandeminin sona ermesi ve Göller Ekspresinin tekrar çalışmaya başlamasıdır” dedi.

Göller Ekspresi ve Millet Bahçesinin vatandaşlara en güzel şekilde hizmet vereceğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, şehre gelen bir misafirin, gardan başlayarak Isparta’nın birçok değerlerini tanıyacağını belirtti. Millet Bahçesinden, Üzüm Çarşısına, Kaymakkapı Meydanı, Damgacı Sokak, Kirazlıdere, Andık Deresi şeklinde bir destinasyon hazırlanarak gelen misafire şehrin tanıtımının hedeflendiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Bu tanıtımın başlangıcı tren garımız ve Millet Bahçesi olacak. Buradaki tarihi binalarımızı koruyarak, gülümüzü, lavantamızı, zambağımızı ve şehrimizin değerlerini en iyi şekilde tanıtarak hizmet etmek istiyoruz” görüşlerinde bulundu.

Göreve geldiği günden buyana Millet Bahçesi ile ilgili yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Tren Garımız Ulaştırma Bakanlığımıza ait bir arazi. Alanın Ulaştırma Bakanlığından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçmesi, oradan TOKİ’ye devri ve proje olarak hazırlanması, altyapılarının oluşturulması konuları ele alındı. Pandemi süreci de projelendirmede belirli gecikmelere sebep oldu. Kısa bir süre içerisinde alanın ihalesi yapılarak inşaatına başlayacağız ve bu yıl içerisinde biteceği inancındayım. Farkı ve güzel, insanlarımızın mutlu olabileceği, herkesin kendisine burada uygun etkinlikler bulabileceği bir alan olacak” dedi.

Gar altından Davraz Mahallesi ile Şehir Hastanesi arasında da bir yol açıldığını, yine Şehir Hastanesi dönüşünde yan yol açıldığını ve buna müsaade edilmesinden dolayı da DDY yetkililerine teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, alt yolda TEDAŞ’ın aydınlatma çalışmasını tamamladığını belirtti. Başdeğirmen, Şehir Hastanesi üst bölgesindeki alanında yeşil alana dönüştürüleceğini aktararak, “Bu yıl içerisinde Allah’tan bir şey mani olmazsa bu bölgemiz Isparta’mızın ve ülkemizin cazibe merkezi haline gelecektir. DDY’nin buradaki yetkilileri olarak sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bizlerin taleplerine hiçbir zaman karşı şart koşmadınız. Memleketimize hizmette bizlere destek verdiniz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten DDY Gar Müdürü Hüseyin Uçar da, Isparta’nın demiryolları olarak tarihteki hizmet sürecine ilişkin bilgiler verdi. Başkan Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından DDY olarak hazırlanan projeler kapsamında kendileri de üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirten Uçar, “Demiryollarında kullanılmayan alanlarımız ve şehir trafiğinin düzenlemeleri ile ilgili bizde üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Yine Gülpark Turizm Alanı ilan edilen bu bölgeyle ilgili, başkanımız konunun üzerine hassasiyetle düşmüştür. Temennimiz bölgenin kısa sürede halkımızla, şehrimizle bütünleşerek turizm firmalarının buraya gelerek şehrimizi ziyaret etmesidir” dedi.

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