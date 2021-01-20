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TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen: “Güvenli turizm sertifikası sayesinde Türkiye’nin turizmi diğer ülkelere göre pandemiden daha az etkilendi” Diğer ülkelerin turizmi yüzde 80 düşüş yaşarken biz de oran yüzde 70 seviyesinde”

İHA

TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen: “Güvenli turizm sertifikası sayesinde Türkiye’nin turizmi diğer ülkelere göre pandemiden daha az etkilendi” Diğer ülkelerin turizmi yüzde 80 düşüş yaşarken biz de oran yüzde 70 seviyesinde”

Isparta’da toplantıya katılan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, Türkiye turizminin güvenli turizm sertifikası sayesinde pandemiden daha az etkilendiğini belirterek, “Bir önceki yıla göre turist sayımızda yüzde 70, turizm gelirimiz de yüzde 66 düşüş oldu. Diğer ülkelerde bu rakamlar yüzde 80’ler seviyesinde” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı(TGA) tarafından ‘İller ve destinasyon tanıtım çalışması’ kapsamında Isparta turizm tanıtım paydaşları ortak akıl toplantısı gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, kamu kurum müdürleri ve turizmle ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

“Türkiye’deki turizm ve kültür envanterini tanıtmak istiyoruz”
Toplantıda konuşan TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, Türkiye’nin turizm potansiyelinin yüzde 89’undan Marmara ve Akdeniz bölgesinin pay aldığını söyledi. Amaçlarının Türkiye’nin her noktasındaki kültür ve turizm envanterini ortaya çıkararak tanıtım yapmak olduğuna değinen Türkmen, “Amaç burada sadece deniz, kum, güneş veya Kapadokya, İstanbul değil, tüm illerdi. Ama pandemi bizi vurdu geri çekilmek zorunda kaldık. Elimizdeki hazır olan ürünlerin envanteri üzerinden gitmeye çalıştık. Tanıtımı halihazırda yapılmış ürünler üzerinden gittik ki Türkiye’ye döviz girsin diye” dedi.

“Pandemi nedeniyle güvenli sertifika programını çıkardık”
Korona virüs salgınının Türkiye’de görüldüğü 11 Mart’tan sonra güvenli sertifika programını çıkardıklarını ifade eden Türkmen, “Bunun tanıtımı için özellikle Antalya ilimizde yaklaşık 60 büyükelçiyi uçakla transfer edip, otellere yerleştirip, sağlıklı bir şekilde nasıl tatil yapabileceklerini göstermeye çalıştık. Bu ağırlamadan sonra sayın cumhurbaşkanımız, dışişleri, içişleri, sağlık ile kültür ve turizm bakanımızın önderliği ile her alanda güvenli turizm ile ilgili diplomasiye başladık. Türkiye’nin güvenli bir yer olduğunu ve buraya gelenlerin çok rahat bir şekilde tatilini yapabilecekleri adına devlet başkanı seviyesinden diplomasiye başladık. Bu diplomasi sonucunda İngiltere, Almanya, Ukrayna, Rusya gibi ülkelerden uçakların Türkiye’ye doğru kalkmasını sağladığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Rakip ülkelere göre daha az etkilendik”
Turizm sektörünün pandemi çok yara aldığına değinen Ertan Türkmen, Türkiye’nin turist sayısı ve turizm geliri anlamında rakipleri İtalya, İspanya ve Yunanistan’a göre daha az etkilendiğini belirtti. Türkmen, “Diğer ülkelerde turizm geliri ve turist sayısında yüzde 80’e varan düşüş varken, Türkiye’de en son baktığımızda yurt dışından gelen turist sayısı 12.7 milyon olarak oluşmuş durumda, bu da bir önceki yıla göre yüzde 70’lere tekâbül ediyor. Gelirlerimiz de son rakamlar çıkmadı ama yüzde 66 oranında düştüğünü düşünüyoruz. Diğer ülkelerde yüzde 80’lere varan düşüşler söz konusu. Diğer ülkeler güvenli turizm sertifikasıyla ilgili bizden bilgi almaya çalışıyorlar. Güvenli turizm sertifikası standardını geliştirmemiz ve bütün dünyaya Türkiye’de nasıl rahat tatil yapıldığının altını çizmemiz gerekiyor. Güvenli turizm sertifikasından sonra bu sayıları sağladık” dedi.

“Sosyal medya fenomenleri sayesinde 70 milyon kişiye ulaştık”
Türkmen, Türkiye’nin reklamını diğer ülkelerde televizyon ve dijital mecralarda yaptıklarını ifade ederek, “Televizyon reklamlarımız iyi oranda izlenme oranlarına geldi. İlk başta 18 ülkede televizyon reklamına başlamıştık. Uçuş olmadığı dönemlerde her ülkede reklam yapmadık. Ukrayna, İngiltere, Rusya, Almanya’ya yöneldik. Dijital tarafta 56 ülkede 54 tane reklam yaptık. Sosyal medyada Kasım sonu itibariyle 5.5 milyar görüntüleme, 1 milyarı aşkın izlenme, yüzde 100 izlenme ise 700800 milyon olarak gerçekleşmiş durumda. Burada sadece reklamla olmuyor. Sosyal medya fenomenleri ve basın mensuplarını Türkiye’ye getirerek, burada turizmi deneyimlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Deneyim sahibi olan insanın kendisini takip eden insanlara daha iyi tavsiye vereceğini veya dijital ortamı paylaşacağını düşünerek 2020’de bin kişiyi ağırladık. Bu bin kişi sayesinde yaklaşık 70 milyon kişiye ulaştığımızı düşünüyoruz. Bu yıl 3 bin kişiyi ağırlamayı planlıyoruz” dedi.
Türkmen’in konuşmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Enformasyon Memuru Fatih Bilgiç tarafından Isparta’da yılın 12 ayında yapılabilecek turizm faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirildi.

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