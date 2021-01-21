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Daire alev alev yandı, binadakileri polis tahliye etti

DHA

Daire alev alev yandı, binadakileri polis tahliye etti


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da, 3 katlı binanın üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binada oturanlar polis ekiplerince tahliye edildi.
Bahçelievler Mahallesi 2936 Sokak'taki 3 katlı binanın üst katında 3 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı dairede, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Ailenin evde olmadığı sırada çıkan yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binanın üst katından alevler yükselirken, diğer dairelerde oturanlar ise büyük panik yaşadı. İkinci katta oturan Suriyeli kadının yardımına ise polis ekipleri yetişti. Eve giren ekipler kadını hızla tahliye etti. Diğer dairelerde yaşayanlar da ekiplerin çalışmasıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.  Yangın sırasında bölgede toplanan vatandaşlar ise ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle takip etti.
Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-01-21 12:50:35

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