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ITSO Başkanı Mustafa Tutar’dan göllerin korunması için ‘kalkınma idaresi’ önerisi "Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi mutlaka kurulmalı"

İHA

ITSO Başkanı Mustafa Tutar’dan göllerin korunması için ‘kalkınma idaresi’ önerisi "Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi mutlaka kurulmalı"

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, bölgedeki göllerin yaşadığı sorunların çözülmesi için Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi Kurulması önerisinde bulundu. Tutar, bu konuda hazırlanan dosyayı ilgililere ulaştırdıklarını söyledi.
ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Isparta ve Burdur’daki göllerle ilgili yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğine değindi. Bu konuda yaklaşık 2 ay önce TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in de katılımıyla toplantı yaptıklarını belirten Tutar, toplantıda bölgedeki göllerin yaşadığı sorunların ele alındığını söyledi.
“Dosya hazırladık”
Göllerde sadece su alımlarında değil etrafında yapılacak yapıların da tek elden kontrol edilmesi için Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi’nin mutlaka kurulması gerektiğini belirten Tutar, "Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi'nin kurulması gerekçelerini bir dosya halinde hazırladık. Özel bütçeli bir kamu kuruluşu ancak Cumhurbaşkanlığı'nın özel onayı ile kurulabiliyor. Isparta ve Burdur’u kapsayan Göller Bölgesi'nde bu idareyi kuralım, bütçemizi kendimiz yönetelim, daha hızlı karar verelim düşüncesiyle yola çıktık. Bununla ilgili bir dosya hazırladık. Burdur Milletvekilleri ile de görüştük. Isparta ve Burdur Milletvekillerimiz konuya sıcak bakıyorlar. Amacımız; bölgemizdeki göllerimizi ve etrafını korumak. Yatırımlar tek bir yerden kontrol edilecek. Bu doğrultuda Eğirdir Gölü'nün de tek sahibi olması gerekliliği ile vekillerimize dosyalarımızı sunduk" dedi.

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