Polisten canlı müzik yayını yapan ve müşteri alan kafeye baskın Kafede Covid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 50 bin 400 TL ceza yazıldı

Isparta’da emniyet ekipleri, Covid19 tedbirlerini hiçe sayarak müşteri kabul eden ve müzik yayını yapan kafeye baskın düzenledi. Baskında kafede bulunan 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak günü Kutlubey Mahallesi üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ve içeride müşterilere servis yapıldığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Kafeye giden ekipler, işletmenin İl Hıfzıssıhha Kurul kararını ihlal ederek müşterilerine servis yaptığını, izin belgesi olmadığı halde canlı müzik yayını sunduğunu ve kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edildiğini tespit etti.

Olayla ilgili işyerinin işletmecisi hakkında idari yaptırım için tutanak tutulurken, kafede bulunan 16 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince toplam 50 bin 400 TL para cezası uygulandı.

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