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Isparta'nın doğal güzellikleri nüfusu kadar misafir ağırladı, muhteşem güzellik havadan görüntülendi Kentteki tabiat ve milli parkları geçen yıl 476 bin kişi ziyaret etti Isparta’nın doğa güzellikleri pandemiye rağmen ziyaretçi akınına uğradı

İHA

Isparta'nın doğal güzellikleri nüfusu kadar misafir ağırladı, muhteşem güzellik havadan görüntülendi Kentteki tabiat ve milli parkları geçen yıl 476 bin kişi ziyaret etti Isparta’nın doğa güzellikleri pandemiye rağmen ziyaretçi akınına uğradı

Isparta’nın doğa harikaları olan Kızıldağ, Kovada milli parkları ile Gölcük, Yazılı Kanyon, Başpınar tabiat parkları pandemiye rağmen 2020 yılında ziyaretçi akınına uğradı. Doğal güzellikler geçen yıl toplam 476 bin 69 kişi tarafından ziyaret edildi.
Gül, lavanta, kiraz, elma gibi meyve üretimiyle adından söz ettiren Isparta, doğal güzellikleriyle de ziyaretçi akınına uğruyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü sorumluluk sahalarında bulunan milli park ve tabiat parklarını 2020 yılında toplam 476 bin 69 kişi gezdi.

En çok Gölcük Tabiat Parkı ziyaret edildi
Gölcük Tabiat Parkı, şehir merkezine 10 km uzaklıkta olan, piknik ve dinlence yeri olarak kullanılabilen en gözde yerlerden bir tanesi. Gölcük Gölü ve etrafındaki doğal güzellikleri ile görülmeye değer manzaralara sahip olan tabiat parkında gölün etrafı 150300 metreyi bulan volkanik küllü tepelerle çevrili. Gölcük Tabiat Parkı’nda kızılçam, karaçam, meşe, sedir, akasya, akçakesme ve diğer maki türü bitkiler ile tavşan, tilki, sincap, kaplumbağa ve çeşitli kuş türleri bulunuyor. Gölcük Tabiat Parkı geçen yıl 368 bin 635 kişi tarafından ziyaret edildi. Gölcük, Isparta’da tabiat ve milli parklar içinde geçen yıl en çok ziyaret edilen yer oldu.

Kızıldağ’ı 60 bin kişi gezdi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü sorumluluk sahalarından biri olan Kızıldağ Milli Parkı’nda bulunan mavi sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle milli parkın temiz havası, oksijen açısından zengin olup, akciğer, astım ve solunum problemi olan insanlar için şifa kaynağı. İlkbaharda doğanın uyanışıyla, yaz aylarında serinliğiyle, sonbaharda renkleriyle ve kış aylarında beyaz örtüsüyle her mevsim ayrı güzelliğiyle dikkat çeken Kızıldağ Milli Parkı 2020 yılında 60 bin 218 ziyaretçi ağırladı. Bu rakamla Kızıldağ, Isparta’da en çok ziyaretçi ağırlayan ikinci doğal güzellik oldu.
Kızıldağ Milli Parkı Pınargözü günü birlik kullanım alanı ise geçen yıl 2 bin 204 ziyaretçi tarafından gezildi.

Yazılı Kanyon 18 bin 852 ziyaretçi ağırladı
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı da son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Bu kapsamda tarihi olarak da önemli bir konuma sahip olan Yazılı Kanyon’u geçen yıl 18 bin 852 kişi ziyaret etti.

Kovada’yı 15 bin 95 kişi gezdi
Kovada Gölü Milli Parkı ise yaban hayatı çeşitliliği, eşsiz flora zenginliği ve doğal kaynakların kusursuz bir peyzaj bütünlüğü içinde bir araya gelmesiyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Kovada Gölü Milli Parkı da geçen yıl 15 bin 95 kişi tarafından gezildi.

Başpınar’a 11 bin 65 ziyaretçi
Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Başpınar Tabiat Parkı da yaşlı karaçam ve ardıç ormanları üstün manzara seyri imkanıyla, tertemiz havası, tabii güzellikleri, her biri oksijen deposu durumunda olan vadileri ile görülmesi gereken yerlerden biri. Başpınar Tabiat Parkı’nı geçen yıl 11 bin 65 kişi ziyaret etti.

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