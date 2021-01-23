Tartıştığı komşu esnafa kafa atıp, dövdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı komşu esnafa kafa atıp, dövdü

DHA

Tartıştığı komşu esnafa kafa atıp, dövdü


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da hac ve umre ürünleri satışı yapan M.A., bitişiğindeki esnaf komşusu M.Ç. ve babası tarafından darbedildi. M.Ç.'nin M.A.'ya kafa attığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, cuma günü Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Hac ve umre ürünleri satan M.A. ile bitişiğindeki komşu esnaf M.Ç. ve babası A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Ç., M.A.'ya kafa attı. M.Ç., yere düşen M.A.'ya vurmayı sürdürürken, çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.
Yaralanan M.A., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan M.A., polise gidip M.Ç. ve babası A.Ç.'den şikayetçi oldu. Baba ve oğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
Bu arada kavga anı, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taraflar arasında çıkan tartışmanın büyüdüğü, bu sırada M.Ç.'nin, M.A.'ya kafa attığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-01-23 15:46:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da komşu esnafın kafa darbesiyle hastanelik edilen esnaf o anları anlattı: “Kaldırımda bekleyemeyeceğimi söyleyip beni darp ettiler” Musab Akçil: "Tek suçum kaldırımda beklemekti, bir anda üzerime çullandılar" "Yardım isteyebileceğim kimse yoktu, kaçıp polisi aradım"
YEREL HABERLER Isparta’da komşu esnafın kafa darbesiyle hastanelik ...
Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu Kavga anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu Kavga ...
Isparta’da 3 bin 676 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi
YEREL HABERLER Isparta’da 3 bin 676 kişi İŞKUR aracılığıyla işe ...
Isparta'nın doğal güzellikleri nüfusu kadar misafir ağırladı, muhteşem güzellik havadan görüntülendi Kentteki tabiat ve milli parkları geçen yıl 476 bin kişi ziyaret etti Isparta’nın doğa güzellikleri pandemiye rağmen ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Isparta'nın doğal güzellikleri nüfusu kadar misafir ...
SAREM eski müdürü Karakoyun: “Su yasası ivedilikle çıkarılmalı”
YEREL HABERLER SAREM eski müdürü Karakoyun: “Su yasası ivedilikle ...
Kayakta Davraz Kayak Kulübü rüzgarı
YEREL HABERLER Kayakta Davraz Kayak Kulübü rüzgarı
Isparta'da İl Milli Eğitim Müdürü otizme dikkat çekmek için kamera karşısına geçip, şarkı söyledi
YEREL HABERLER Isparta'da İl Milli Eğitim Müdürü otizme dikkat ...
ITKM’nin kültür merkezi bölümünde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER ITKM’nin kültür merkezi bölümünde sona yaklaşıldı
Polisten canlı müzik yayını yapan ve müşteri alan kafeye baskın Kafede Covid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 50 bin 400 TL ceza yazıldı
YEREL HABERLER Polisten canlı müzik yayını yapan ve müşteri alan ...
ITSO Başkanı Mustafa Tutar’dan göllerin korunması için ‘kalkınma idaresi’ önerisi "Göller Bölgesi Kalkınma İdaresi mutlaka kurulmalı"
YEREL HABERLER ITSO Başkanı Mustafa Tutar’dan göllerin korunması ...
Isparta’da DSİ son 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet inşa etti DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: “Sulama tesisleriyle çiftçilerimize yıllık 611 milyon 300 TL ilave zirai gelir artışı sağladık”
YEREL HABERLER Isparta’da DSİ son 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet inşa ...
Doç. Dr. Genç: Kilim dokumalarının her motifinde bir 'öz' var
YEREL HABERLER Doç. Dr. Genç: Kilim dokumalarının her motifinde bir ...
Isparta’da mesleki ve teknik liseleri için istihdam seferberliği 25 meslek lisesindeki 7 bin 500 öğrencinin istihdamı için protokol imzalandı Tüfek imalatı yapan firma 100 öğrenciyi istihdam edecek Vali Seymenoğlu: “2 yıldır kaynakçı ustası arıyorlar ama bulamıyoruz”
YEREL HABERLER Isparta’da mesleki ve teknik liseleri için istihdam ...
30 yıl 10 çocuğuyla mağarada yaşadı, şimdi o günleri tebessümle anıyor Dudu Özçulcu: “Babam beni okutmadı ben mağarada yaşarken çocuklarımı okuttum”
YEREL HABERLER 30 yıl 10 çocuğuyla mağarada yaşadı, şimdi o günleri ...
Üst katında yangın çıkınca fenalaşan kadına sağlık ekipleri müdahale etti Isparta’da yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Üst katında yangın çıkınca fenalaşan kadına sağlık ...
Daire alev alev yandı, binadakileri polis tahliye etti
YEREL HABERLER Daire alev alev yandı, binadakileri polis tahliye ...
Isparta’da elektrik hatları yer altına alınıyor Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Bu çalışmanın Isparta’mızı daha yaşanabilir bir hale getirdiğine inanıyoruz”
YEREL HABERLER Isparta’da elektrik hatları yer altına ...
Isparta’da çok sayıda kaçak cinsel uyarıcı ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Isparta’da çok sayıda kaçak cinsel uyarıcı ürün ele ...
Isparta’da şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Isparta’da şüphe üzerine durdurulan şahısların ...
Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
YEREL HABERLER Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman ...