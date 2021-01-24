Eğirdir Gölü’nde kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

Altın ve parası var diye öldürmüşler!

– Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde kaçak avlandıkları belirlenen 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara para cezası uygulandı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından Eğirdir Gölü’nde yapılan kaçak avcılık denetimleri sürdürülüyor. Bu kapsamda Akkeçili, Taşevi, Aşağıkaşara, Aşağıtırtar, Yenice ve Barla mevkiinde faaliyet gösteren balıkçıların evrak kontrolleri ile avladıkları ürünler ve kullandıkları av araçlarının kontrolleri yapıldı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı avcılık faaliyetinde bulunan 2 kişiye idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapıldı.

Öte yandan, Gelendost Kemer mevkii açıklarında kerevit yasağı nedeniyle kullanımı yasak olan 130 adet sahipsiz kerevit pinterine el konularak içerisinden çıkan kerevitler canlı olarak göle bırakıldı.

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