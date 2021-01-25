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Isparta´daki köyde 28 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılıyor

DHA

Isparta´daki köyde 28 ev heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılıyor


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde bulunan 28 evin heyelan tehlikesi nedeniyle Kaymakamlık tarafından boşaltılmasına karar verildi. Kaymakam Göktuğ Kaan Ayaz, bölgeye 1015 gün içinde konteynerler geleceğini, bu süreçte halkın yurtlarda barınacağını söyledi.
Yeşilyurt köyünde Mandallar Mahallesi mevkisinde mermer ocağı işletmesinden çıkan molozların birikmesi sonucu heyelan riski oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, köy ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, günde 16 santimetrelik bir toprak kayması olduğu belirlenirken, çalışmaların sürdüğü bildirildi. Sütçüler Kaymakamlığı ise toplamda 28 evin heyelan riski nedeniyle boşaltılmasına karar verdi. Tahliye kararı bugün köylülere tebliğ etti.
KÖY HALKI BİLGİLENDİRİLDİ
Sütçüler Kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz, "Can güvenliği olduğu için gelir getirici faaliyetleri şu aşamada düşünmemek zorundayız. Konteynerler gelene kadar köylülerimiz yurtlara yerleştirilmek durumunda. Bizim önceliğimiz can güvenliğini sağlamak. Konteynerler 1015 gün içerisinde gelecek. O süre zarfında yurtlarda barınacaklar" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2021-01-25 20:49:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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