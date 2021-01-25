Isparta’da bir köy ikinci kez karantinaya alındı

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Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Körküler köyü, Covid19 vakalarının artması nedeniyle ikinci kez karantinaya alındı.

Yalvaç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz Körküler köyünde ikamet eden vatandaşımızda yapılan Covid19 testlerinde pozitif vaka sayılarının artması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. maddesi gereğince 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla 10 gün boyunca karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

Köyde temmuz ayında da karantina uygulanmıştı.

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