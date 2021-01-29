Isparta’da cep telefonu satışı yapan Mehmet Erdoğan, diğer illerdeki esnaflara yaptığı satışlarda paketlerin yanına kentin marka değeri olan gül ve lavanta ürünlerini koyarak, şehrin tanıtımını yapıyor. Erdoğan, bu hareketiyle birkaç esnaf arkadaşına da bu konuda örnek oldu.

Gül ve lavanta üretimiyle dikkat çeken Isparta, bu alanda birçok ürün üretiyor. Belediye iş hanında cep telefonu satışı yapan esnaf Mehmet Erdoğan, gül ve lavanta ürünleriyle kentin tanıtımını yapmak için farklı bir harekette bulundu. Türkiye’nin birçok ilindeki esnaflar ile cep telefonu alışverişi yapan Erdoğan, Isparta’dan gönderdiği her cep telefonların yanında gül ve lavanta ürünleri hediye ediyor. Bu sayede Erdoğan, kentin ürünlerini farklı illerdeki esnaflara tanıtıyor. Mehmet Erdoğan’ın başlattığı bu hareket iş hanında birkaç esnafa daha örnek olmuş durumda.



“Isparta’mızın tanıtımı için çok güzel bir vesile”

Türkiye genelinde telefoncu arkadaşları olduğunu belirten Mehmet Erdoğan, gönderdiği cep telefonların yanına gül ve lavanta ürünleri koyarak Isparta’nın tanıtımını yapmak istediğini söyledi. Erdoğan, “İnsanlar bunlardan çok mutlu oluyor ayrıca Isparta’mızı bütün Türkiye’ye tanıtmış oluyoruz. Hediye olarak lavanta ve gül ürünleri koyuyoruz. Şu anda benimle birlikte birkaç esnaf arkadaş daha bunu yapmaya başladı. Diğer esnaf arkadaşlara da tavsiye ederim. Isparta’mızın tanıtımı için çok güzel bir vesile” dedi.



“Kastamonu’dan sarımsak gönderdiler”

Gönderdiği gül ve lavanta hediyeleri için çok olumlu geri dönüşler aldığına değinen Erdoğan, “Biz bunu başlattık. Hediyeleşmek sünnet. Diğer illerdeki esnaf arkadaşlar da bize cep telefonu gönderirken, hediye gönderiyorlar. Mesela Kastamonu’daki bir esnaftan telefon aldım. Kendisi bir kilogram Kastamonu sarımsağı gönderdi. Bu durum beni çok mutlu etti” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.