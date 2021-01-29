Heyelan tehlikesi nedeniyle evleri boşaltılan köylüler, mermer ocağının yolunu kapattı



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde bulunan mermer ocağı işletmesinden çıkan molozların heyelan tehlikesi oluşturması üzerine evlerinden tahliye edilip ilçe merkezindeki yurda yerleştirilen köylüler, mermer ocağının yolunu kapatıp, lastik ve tahta yaktı. Jandarma eşliğinde işletme yetkilileri ile görüşüp yolu açan köylüler, evlerinin bedelinin verilmesini istedi.

Sütçüler'e bağlı Yeşilyurt köyü Mandallar Mahallesi mevkisinde mermer ocağı işletmesinden çıkan molozların birikmesi sonucu heyelan riski oluştu. Pazartesi günü ihbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, köy ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemede, günde 16 santimetrelik toprak kayması olduğu belirlendi. Sütçüler Kaymakamlığı, heyelan riski nedeniyle 28 evin boşaltılmasına karar verdi. Tahliye kararı iletilen köylüler, salı günü ilçedeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

KÖYLÜLER YOLU KAPATTI

Yaklaşık 50 kişi bugün bir araya gelerek, köyün üst tarafında bulunan mermer ocağı işletmesine giden yolu kapattı. Araçlarla yolu kapatan köylüler, lastik ve odun yaktı. Bir süre sonra bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylüleri ikna etmek için çaba gösterdi.

BİR OTOMOBİL TAŞLANDI

Bu sırada mermer ocağı işletmesine doğru gitmek isteyen otomobil, yolu kapatan köylüler tarafından taşlandı. Köylüler, araçtakilerle tartıştı. Olay yerinden hızla uzaklaşan otomobil geldiği yöne geri dönüp, gitti. Yolu kapatan köylülerden bir grup, jandarma eşliğinde mermer ocağı fabrikasına giderek, yetkililerle görüştü. Görüşmenin ardından yol açıldı.

'EVİMİZİN HAKKINI EV OLARAK VERSİNLER'

Köylülerden Ayşe Soyfidan, "Bizi evlerimizden, yerimizden yurdumuzdan ettiler. Bizi Sütçüler´e gönderdiler. Çocuklarımı tavuk civcivi gibi dağıttılar. Mermer ocaklarını çalıştırmayacağız. Eylem yapıyoruz. Ev bedelimizi versinler. Tarlamızın hakkını versinler. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar" dedi. Gülsüm Soyfidan ise, "Bugün yolu kapattık, çünkü evimizden çıktık. Mermer ocağı halen daha çalışıyor. Biz çıkmışsak o mermer ocağı da çalışmasın diye kapattık. Heyelan tehdidi, mermer ocağı hafriyatını döktüğü için kaynaklandı. Mağduruz. Evimizden çıktık" diye konuştu.

'BU KAYMA MERMER OCAĞINDAN KAYNAKLANIYOR'

Hasan Koçaslan da, "Mermer ocağından kaynaklı 30-40 dönüm arasında bir yerde kayma oldu. AFAD 1500 dönüm bölgeyi heyelan bölgesi ilan etmiş. Hiç öyle bir şey yok. Bu kayma mermer ocağının hafriyatından kaynaklanıyor. 2 günde buraya 300 litre yağmur düştü. 48 saat içinde metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağmur düştü. Kayacak olsa kayardı. Bu yaz çalışmalar yapılır. Önlemler alınır, hafriyat dökülmez ve dökülen hafriyatın bir kısmı başka yere taşınırsa köy de köylü de kurtulur. Bu tamamen hafriyat alanı yapmak için yapılıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-01-29 17:09:25



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