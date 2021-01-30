Isparta’da tespit edilen 997 riskli yapıdan 876’sının yıkımı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da tespit edilen 997 riskli yapıdan 876’sının yıkımı gerçekleştirildi

İHA

Isparta’da tespit edilen 997 riskli yapıdan 876’sının yıkımı gerçekleştirildi

Isparta’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 8 yılda 997 riskli yapı tespit edilirken, 876’sının yıkımı gerçekleştirildi. 121 yapının ise yıkım sürecinin devam ettiği belirtildi.
Türkiye’de daha güvenli yapıların oluşturulması için 2013 yılında ‘Kentsel Dönüşüm Yasası’ olarak bilinen 6306 sayılı ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün verilerine göre, Isparta’da 20132020 yılları arasında 997 riskli yapı tespit edildi. Riskli tespit edilen yapılardan 876’sının yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım bekleyen yapı sayısı ise 121 olarak belirtildi. Riski yapı tespitin yıllara göre durumlarına bakıldığında kentte 2013 yılında 41 riski yapı tespit edilirken, bu rakam 2014’de 173, 2015’de 201, 2016’da 247, 2017’de 133, 2018’de 97, 2019’da 35, 2020’de ise 70 olarak kayıtlara geçti.
Riski yapıların bağımsız bölüm sayılarına bakıldığında, 200 işyeri, 2 bin 154 konut olmak üzere toplam 2 bin 354 bağımsız birimin risk tespiti yapıldı.
9 milyon 612 bin 617 lira kira yardımı ödendi
Isparta’da Kentsel Dönüşüm kapsamında 20132020 yılları arasında 1301 kişiye toplam 9 milyon 612 bin 617 lira kira yardımı ödendi. 2013’de 28 kişiye toplam 6 bin 750 TL kira yardımı ödemesi yapılırken, 2014’de 493 kişiye 932 bin 534 lira, 2015’de 94 kişiye 2 milyon 352 bin 10 lira, 2016’da 205 kişiye 1 milyon 266 bin 12 lira, 2017’de 224 kişiye 1 milyon 995 bin 641 lira, 2018’de 90 kişiye 1 milyon 655 bin 838 lira, 2019’da 36 kişiye 787 bin 961 lira, 2020’de ise 131 kişiye 615 bin 872 lira kira yardımı ödendi.
39 bin 140 yapı kayıt belgesi oluşturuldu
İmar Barışı kapsamında da kentte 39 bin 140 adet yapı kayıt belgesi oluşturuldu. Bu kapsamda toplam 124 milyon 733 bin 948 TL ödeme alındı. Alınan yapı kayıt belgelerinden 2020 yılı sonu itibariyle 33 bin 385 adeti aktif yapı kayıt belgesi olarak kayıtlara geçerken, 3 bin 472 adet yapı kayıt belgesi de iptal edildi. 2 bin 283 yapı kayıt belgesinin de pasif durumda olduğu belirtildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ise yaptığı denetimler sonucunda şartları taşımayan 541 yapı kayıt belgesini iptal etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Heyelan tehlikesi nedeniyle evleri boşaltılan köylüler, mermer ocağının yolunu kapattı
YEREL HABERLER Heyelan tehlikesi nedeniyle evleri boşaltılan ...
Isparta Belediyesi don olayına karşı tuzlama çalışması yaptı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi don olayına karşı tuzlama ...
Kumarbazları güvenlik kamerası da kurtaramadı Isparta’da bir ikamete ve derneğe düzenlenen kumar operasyonunda 34 kişiye 149 bin 852 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kumarbazları güvenlik kamerası da ...
-Isparta’nın tanıtımı için sattığı her ürünün yanında gül ve lavanta ürünleri hediye ediyor Cep telefonu satışı yapan Mehmet Erdoğan, farklı illerdeki esnaflara kentin tanıtımını yapıyor Cep telefonu alana gül ve lavanta ürünü hediye
YEREL HABERLER -Isparta’nın tanıtımı için sattığı her ürünün yanında ...
Isparta’da zabıtadan fahiş fiyat denetimi Pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde etiket yapıldı
YEREL HABERLER Isparta’da zabıtadan fahiş fiyat denetimi Pazar ...
Isparta’da bazı ilçe ve köyler beyaza büründü
YEREL HABERLER Isparta’da bazı ilçe ve köyler beyaza büründü