Isparta’da tespit edilen 997 riskli yapıdan 876’sının yıkımı gerçekleştirildi

Isparta’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 8 yılda 997 riskli yapı tespit edilirken, 876’sının yıkımı gerçekleştirildi. 121 yapının ise yıkım sürecinin devam ettiği belirtildi.

Türkiye’de daha güvenli yapıların oluşturulması için 2013 yılında ‘Kentsel Dönüşüm Yasası’ olarak bilinen 6306 sayılı ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün verilerine göre, Isparta’da 20132020 yılları arasında 997 riskli yapı tespit edildi. Riskli tespit edilen yapılardan 876’sının yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım bekleyen yapı sayısı ise 121 olarak belirtildi. Riski yapı tespitin yıllara göre durumlarına bakıldığında kentte 2013 yılında 41 riski yapı tespit edilirken, bu rakam 2014’de 173, 2015’de 201, 2016’da 247, 2017’de 133, 2018’de 97, 2019’da 35, 2020’de ise 70 olarak kayıtlara geçti.

Riski yapıların bağımsız bölüm sayılarına bakıldığında, 200 işyeri, 2 bin 154 konut olmak üzere toplam 2 bin 354 bağımsız birimin risk tespiti yapıldı.

9 milyon 612 bin 617 lira kira yardımı ödendi

Isparta’da Kentsel Dönüşüm kapsamında 20132020 yılları arasında 1301 kişiye toplam 9 milyon 612 bin 617 lira kira yardımı ödendi. 2013’de 28 kişiye toplam 6 bin 750 TL kira yardımı ödemesi yapılırken, 2014’de 493 kişiye 932 bin 534 lira, 2015’de 94 kişiye 2 milyon 352 bin 10 lira, 2016’da 205 kişiye 1 milyon 266 bin 12 lira, 2017’de 224 kişiye 1 milyon 995 bin 641 lira, 2018’de 90 kişiye 1 milyon 655 bin 838 lira, 2019’da 36 kişiye 787 bin 961 lira, 2020’de ise 131 kişiye 615 bin 872 lira kira yardımı ödendi.

39 bin 140 yapı kayıt belgesi oluşturuldu

İmar Barışı kapsamında da kentte 39 bin 140 adet yapı kayıt belgesi oluşturuldu. Bu kapsamda toplam 124 milyon 733 bin 948 TL ödeme alındı. Alınan yapı kayıt belgelerinden 2020 yılı sonu itibariyle 33 bin 385 adeti aktif yapı kayıt belgesi olarak kayıtlara geçerken, 3 bin 472 adet yapı kayıt belgesi de iptal edildi. 2 bin 283 yapı kayıt belgesinin de pasif durumda olduğu belirtildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ise yaptığı denetimler sonucunda şartları taşımayan 541 yapı kayıt belgesini iptal etti.

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