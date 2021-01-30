Süleyman Demirel Havalimanı’nın ekim arazisi kiraya verilecek

Isparta’da bulunan Süleyman Demirel Havalimanı’na ait 122 bin 271 metrekarelik alan ekim arazisi olarak kullanılmak üzere ihaleye çıkartıldı.
Süleyman Demirel Havalimanı’na ait 122 bin 271 metrekarelik alan ekim arazisi olarak kullanılmak üzere açık ihale usulü ile ihale edilerek, kiraya verilecek. 5 yıllık kiraya verilecek arazi için gerçekleştirilecek ihalede yıllık muhammen kira bedeli KDV dahil 15 bin TL olarak açıklandı.
İhale 8 Şubat 2021 tarihinde Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğünde yapılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.