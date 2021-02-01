Davraz’da geç gelen sezonda pandemi kuralları unutuldu Davraz Kayak Merkezi’nde sezon hareketli başladı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zadeoğlu: “2 günde 8 bin misafiri ağırladık” “Bu sezon 400-500 bin ziyaretçi bekliyoruz”

Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi’nde kar yağışının gecikmesi nedeniyle sezon yeni başlarken, tatilciler ve günübirlikçiler beyaz güzelliğin tadını çıkarıyor. Hafta sonunu oldukça yoğun geçiren Davraz’da zaman zaman pandemi kuralları unutuldu.

Torosların zirvesinde 2 bin 635 metrede kurulu olan Davraz Kayak Merkezi’nde sezon, kar yağışının gecikmesi nedeniyle geçtiğimiz Perşembe günü başladı. Hareketli başlayan sezonda Davraz, kayak, snowboard ve kızak yapanlarla günübirlik ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Eğirdir Gölü’nün eşsiz manzarasında kayak ve snowboard yapan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çekerek, anı ölümsüzleştiriyor.

Oteller bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetre olarak ölçülürken, 2 bin 344 rakımlı Oğlak geçidinde kar kalınlığı bir metreyi geçti. Davraz Kayak Merkezi, özellikle Antalya, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur gibi illerden olduğu gibi İzmir’den gelen grupları da ağırlıyor. Sezonun açılmasıyla birlikte hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Sömestr tatili nedeniyle hafta içi de otel rezervasyonlarının yoğun olduğu öğrenilirken, ilerleyen günlerde doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.



Sosyal mesafeye uymadılar

Hafta sonu Davraz’a akın eden ziyaretçiler, zaman zaman pandemi kurallarını hiçe saydı. Özellikle telesiyej kuyruğunda bekleyen ziyaretçiler, sosyal mesafe kurallarına uymadı.



Yeni kapalı sistem telesiyej yapılıyor

Davraz Kayak Merkezi’nde uzunlukları 800 ila 2 bin 500 metre arasında değişen 14 kayak pisti bulunuyor. Pistler, amatör ve profesyonel kayakçılara alp ve kuzey disiplini ile snowbaoard yapma imkanı sunuyor. 3 telesiyej, bir adet teleski (T bar) ve 2 adet babylift bulunan Davraz’da kapalı sistem yeni telesiyejin de bir ay içerisinde hizmet vermeye başlaması bekleniyor.



Geçen yıl 225 bin ziyaretçiyi ağırladı

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