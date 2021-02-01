Müftülük otoparkının zemin betonu döküldü

Isparta Belediyesi tarafından yeni müftülük binası ve camisi önünde yapımı devam eden yer altı otopark çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. 3 bin 800 metrekare alanda başlatılan yeraltı otoparkının zemin beton dökümü yapıldı.

Üç mikser tarafından temel beton dökümü çalışmaları yapılırken, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, otoparkın müftülük hizmetlerinde, hac ve umre uğurlama ile karşılamalarında, cenaze namazları için kullanılacağını söyledi. Başkan Başdeğirmen, ayrıca bölgede yapılaşmanın da hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtirken, otoparkın önemine işaret ederek, cenaze namazlarının burada kılınacak olmasıyla birlikte de şehir içerisindeki trafik sorununun da azaltılmış olacağını aktardı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, otoparkın uzun yıllar bölgedeki yoğunluğu kaldıracak bir çalışma olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.