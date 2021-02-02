Hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Isparta’da jandarma ekipleri 3 farklı suçtan hakkında 13 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı ikamette yakaladı.

Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Deregümü köyünde ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ ve ‘Yoklama kaçağı’ suçlarından hakkında 13 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda F.B. saklandığı ikamette yakalanarak, Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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