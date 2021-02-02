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Üniversite öğrencisinden final sınavında tebessüm ettiren cevap “Derslere çok katılamadım, ne not verirseniz canınız sağ olsun. Ben hayvanları yemlemeye gidiyorum”

İHA

Üniversite öğrencisinden final sınavında tebessüm ettiren cevap “Derslere çok katılamadım, ne not verirseniz canınız sağ olsun. Ben hayvanları yemlemeye gidiyorum”

Isparta’da bir üniversite öğrencisi uzaktan eğitim sonrası girdiği final sınavında bir soruya, “Hocam doğruları söylemek gerekirse ben her derse giremedim. Ne not verirseniz sağ olun, canınız sağ olsun. Sizleri ve arkadaşlarımı iyi ki tanımışım kendinize iyi bakın. Ben hayvanları yemlemeye gidiyorum” diyerek yanıt verdi. Öğrencinin verdiği cevap tebessümle karşılandı.

Korona virüs pandemisi nedeniyle 2020 yılının Mart ayından bu yana üniversitelerde eğitim uzaktan eğitim sistemiyle devam ediyor. Bu kapsamda vize ve final sınavları da internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünün 1. sınıf Halkla İlişkiler ve İletişim dersinde bir öğrenci, final sınavındaki soruya derslere çok katılamadığı şeklinde samimi bir cevap verdi. Öğrencinin verdiği cevap tebessüm ettirdi.

“Ben hayvanları yemlemeye gidiyorum”
‘Halkla İlişkiler ve İletişim dersinde bir dönem boyunca öğrendiğiniz bilgiler ışığında halkla ilişkileri değerlendiriniz’ sorusunu yanıtlayan öğrenci, “Öncelikle hocam doğruları söylemek gerekirse ben her derse giremedim. Çünkü ailem ve işler çok oluyor evde. Bu derste ben bir insana nasıl davranılacak, nasıl etkileyici konuşmamız gerektiğini öğrendim. Bu bölümde nasıl en iyisini öğrendim ama tam olarak uygulayamıyorum, zaten bunu da yazdıklarımdan anlamışsınızdır. Emimim hocam elimden gelen bu kadar. Ne not verirseniz sağ olun, canınız sağ olsun. Sizleri ve arkadaşlarımı iyi ki tanımışım kendinize iyi bakın. Ben hayvanları yemlemeye gidiyorum. Allah’a emanet olun iyi günler dilerim” diye yazdı.

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