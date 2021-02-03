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Burdur’dan Isparta’ya bölgesel kalkınma ziyareti ITSO Başkanı Tutar: “Birlikte hareket edeceğiz ve birlikten kuvvet doğacak”

İHA

Burdur’dan Isparta’ya bölgesel kalkınma ziyareti ITSO Başkanı Tutar: “Birlikte hareket edeceğiz ve birlikten kuvvet doğacak”

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette bölgesel kalkınma konuları ele alındı.
Bölgesel kalkınma ile iki kardeş kentin ekonomik işbirlikleri amacıyla yapılan ziyarette dayanışma ve birliktelik vurgusu yapılırken, Organize Sanayi Bölgelerinin geleceği, iki ilin sosyoekonomik faaliyetleri de görüşüldü.
Ziyaretin son bölümüne Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katılarak bölgesel kalkınma hakkında istişarelerde bulundu.
ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) işbirliğinde ‘Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı’ programında da belirtildiği üzere iki kardeş kentin birlikte hareket etmesi gerekir. Futbol turizmi gibi ortaklaşa gerçekleştirilecek bir faaliyet buna vesile olmaya devam edecektir. Bu çalıştayın dışında Göller Bölgesi Kalkınma İdaresiyle bölgesel adımlar atmaya devam edeceğiz. Birlikte hareket edeceğiz ve birlikten kuvvet doğacak” dedi.
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik de ziyarette çok sıcak karşılanmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Yusuf Keyik: “Ben de Sayın Tutar’ın söylediklerine katıldığımı ifade etmek istiyorum. Öncelikle bugünkü misafirperverlikten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Ticaret ve Sanayi Odası’na 2005 yılında başkan oldum, o dönemde Sayın Hasan Hüseyin Kaçıkoç başkanımla birlikte çalıştık. Mutlaka bizden önceki yönetimler de temel atmışlardır fakat biz de o dönemlerde, aynı görüş birliğiyle hareket edip, işleri biraz daha sağlam tutarak, Dostluk Yolu için o dönemki yöneticiler ve Valilerimizle birlikte bir toplantı yaptık. Mevcut yolun iyileştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunduk. Bunun yanı sıra Havaalanının faaliyete geçmesi, havaalanından uçak seferlerinin başlatılmasında da ciddi çalışmalar yaptık” diye konuştu.
Başkan Yusuf Keyik konuşmasının devamında Isparta ve Burdur’un iki kardeş şehir olduğunu vurgulayarak “Ben bu iki şehri ayırt etmiyorum. Aynı coğrafyanın kaderini paylaşan iki kentiz. Sıkıntılarımız aynı, dertlerimiz aynı ve mutluluklarımız da aynı. Bundan dolayı ayrı gayrımız yoktur. 2005’li yıllardan itibaren de biz yöneticiler olarak Allah’a çok şükür bu kardeşliği sıkı tutup ciddi anlamda birlik ve beraberlik sağladık, sıkıntı yaşanmadı. Zaman zaman Isparta Burdur polemikleri siyasi söylemler olsa da biz ilişkilerimizi eksi yöne dönüştürmedik. Çünkü birliktelik olmadığı sürece her iki ilimizin de zarar göreceğinin farkındayız. Bizler bu anlayışla bugünlere kadar geldik” dedi.
Ziyarette her iki ilin Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetim Kurulları da hazır bulundular. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Şahlan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kabalak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Küçükyaman, Mustafa Peray, İbrahim Tekeli, İbrahim Güler, Kadir Özkan, Musa Çağrı Can, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ömer Çeliker, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Yardım ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Ali Daldal, Hakan Yoran, İzzet Geçer, Orhan Çiçek ve Murat Gür de ziyarette yer aldılar.

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